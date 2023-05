Duits kan nodeloos ingewikkeld zijn

Donderdagochtend 9 uur, het eerste vwo-eindexamen: Duits. De opdracht: 43 vragen over tien verschillende teksten, uit kranten, uit een roman, van websites, en over de meest uiteenlopende onderwerpen, van Elon Musk tot leenstepjes en woningnood.

Misschien sluit die hoeveelheid relatief korte tekstfragmenten aan bij de aandachtspanne van Gen Z, en is dit eindexamen een soort wedstrijdje informatieverwerking. In ieder geval lijkt het de examinatoren het erom te zijn gegaan dat de kandidaten ook sléchte Duitse teksten begrijpen, wat inderdaad vaak moeilijker is dan heldere en goed geschreven teksten.

Nynke van Verschuer is correspondent voor NRC in Duitsland. Zelf deed Nynke eindexamen in 2005. Ze haalde toen een 9 voor Duits.

De tweede tekst is een artikel uit het tijdschrift Freundin, een soort Duitse Margriet, met de kop ‘Verrückt nach guten Krimi’s’ (Gek op goede krimi’s). Volgens het stuk uit 2019 zijn vooral vrouwen gek op misdaadverhalen en is het naar hun smaak niet gauw bloedig genoeg. De geïnterviewde deskundige zegt ook dat vrouwen „dól zijn op speurneuzen”, omdat vrouwen elke zaak, hoe gruwelijk ook, opgelost willen zien. Goed dat de examenkandidaat zoiets leert over de Duitse Krimilezers.

Om de vragen te beantwoorden volstaat goed lezen en begrijpen. Alleen de slotvraag vraagt om duiding. Naar aanleiding van de laatste zin in de tekst – ‘misschien willen we gewoon vermaakt worden’ – kan de kandidaat kiezen of die zin dient als bewijs van het voorgaande, als concretisering, als relativering of als samenvatting.

Tekst 5, ‘Mussβe verzweifelt gesucht’, komt van de website van een psychologieblad, en combineert Duitse psychologietermen als ‘Pflichterfüllungsmodus’, dus de toestand waarin je het gevoel hebt dat je aan verplichtingen moet voldoen, met semi-diepzinnige citaten van onder meer de Freiburgse Heidegger-specialist Günter Figal. De ‘Muβsse’, het nietsdoen, is volgens de tekst „als een geliefde, naar wier aanwezigheid we verlangen, maar als ze voor de deur staat, krijgen we het snel benauwd en jagen we haar weg met actionisme”. In het Duitse origineel klinkt dit net zozeer naar humbug als in de Nederlandse vertaling. Het citaat van filosoof Figal maakt de zaak niet beter: volgens hem is ‘Mussβe’ „erfülltes Tun in Freiheit und Gelassenheit”, dus in „vrijheid en gelatenheid” dingen doen die voldoening geven. Tekst 5, zou je kunnen concluderen, is een schoolvoorbeeld van hoe Duits nodeloos ingewikkeld en pretentieus kan klinken.

In tekst 3, ten slotte, komt gelukkig ook nog het meest gevreesde, namelijk ambtelijke Duits aan bod. In het verhaal over minderjarige influencers staan woorden als Gewerbeaufsichtsamt (arbeidsinspectie) en Jugendarbeitsschutzgesetzes (‘jeugdwerkbeschermingswet’).

De kandidaat kan, na 43 vragen, opgelucht ademhalen: zoveel Duitse Unwörter bij elkaar vind je alleen in het eindexamen Duits 2023.

Vraag Wie erklärt Krimi-Expertin Semrau die Popularität des Krimis? (1.Absatz) A Im Grunde kann jeder von uns ins kriminelle Milieu abgleiten. B Krimis helfen uns im Umgang mit bestimmten Ungewissheiten. C Uns faszinieren die durch Krimis aufgeworfenen existentiellen Fragen. D Wir lieben es, uns in die Psyche des Opfers zu vertiefen Antwoord Het goede antwoord is: B