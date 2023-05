De Oostvaardersplassen hebben eindelijk het ‘gewenste’ aantal edelherten

De edelherten die nog in het Flevolandse natuurgebied Oostvaardersplassen grazen, zijn hun leven iets zekerder. Het aantal is op het „gewenste niveau” van vijfhonderd herten, meldt Staatsbosbeheer donderdag, waardoor op grote schaal afschieten niet meer nodig is. Ook het aantal heckrunderen en paarden is nu zoals de natuurbeheerder het wil.

Vorig jaar waren er nog meer dan tweeduizend edelherten. Een probleem voor het natuurgebied: de herten eten veel jonge planten op, waar weer insecten op leven, die op hun beurt voer voor vogels vormen. Zo brachten de herten het hele natuurgebied uit balans.

Staatsbosbeheer schoot om die reden zo’n 1.800 herten af in het gebied, ondanks protest van dierenorganisaties. De bestuursrechter Midden-Nederland verbood in eerste instantie het afschieten, maar de Raad van State draaide die uitspraak weer terug.

Wandelaars die de Oostvaardersplassen bezoeken, kunnen meteen het verschil zien, denkt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. „De boswachter ziet nu al meer bloeiende meidoorns.” Of de biodiversiteit ook echt verbetert, moet de komende jaren nog blijken.

Wolven welkom

Het laatste edelhert is nog niet geschoten, zegt de woordvoerder. „Als je niet ingrijpt, zou de populatie weer enorm gaan groeien. De hoeveelheid voedsel is de beperkende factor, en dat is er in dit gebied in overvloed.” Vanaf nu gaat het om „regulier beheer” in plaats van grootschalig jagen.

Een wolf zou mogelijk uitkomst bieden. „Die zou het ecosysteem compleet kunnen maken en een deel van het jagen overbodig maken. Als hij komt, is hij welkom, maar hij heeft de Oostvaardersplassen nog niet gevonden.”

De woordvoerder van Staatsbosbeheer is blij dat het doel van vijfhonderd herten nu is gehaald, maar de champagne gaat niet open, zegt ze. „Het gaat ook om 1.800 edelherten die dood zijn. Het is nooit leuk om dieren dood te schieten, maar soms moet het. Dan moet je al die andere soorten in je achterhoofd houden waarvoor we het doen.”