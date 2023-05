Brug in Finse stad Espoo stort in, 27 gewonden

In de Finse stad Espoo zijn donderdagochtend 27 mensen gewond geraakt door het instorten van een voetgangersbrug. Dat melden diverse Finse media. De meeste gewonden zijn schoolkinderen.

De brug was een tijdelijke loopbrug op een bouwplaats in het oosten van Espoo, een voorstad van Helsinki. Toen de brug rond half tien ‘s morgens instortte, vielen voetgangers enkele meters naar beneden en kwamen op de straat onder de brug terecht. Sommigen van de slachtoffers raakten hierbij ernstig gewond, maar niemand verkeert in levensgevaar.

Veel van de slachtoffers zijn schoolkinderen van een basisschool uit de buurt. Zij waren onderweg naar een kunstmuseum in een stadsdeel van Espoo waar meerdere culturele instellingen zijn. 24 van de 27 gewonden zijn naar vier verschillende ziekenhuizen gebracht.

De politie onderzoekt nog waardoor de brug, deels gemaakt van multiplex, is ingestort. Op foto’s in de Finse media is wel te zien dat de vloer van de brug omlaag is gevallen.