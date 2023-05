Portugees accountantsbureau kan reddende engel zijn voor kleine beursfondsen

Kleine beursfondsen die in Nederland moeite hebben om een accountant te vinden, kunnen tegenwoordig ook bij een Portugese accountant terecht. Investeringsmaatschappij Value8 werkt vanaf deze week samen met het Portugese accountantskantoor Cravo Fortes Antao (CFA). Uit berichtgeving van Het Financieele Dagblad bleek donderdag dat meerdere fondsen dit voorbeeld willen volgen.

Vorige maand besloot Euronext, eigenaar van de Amsterdamse beurs, te stoppen met de notering van zes kleine beursfondsen omdat zij niet op tijd een bevoegde accountant hadden gevonden om hun jaarrekening te controleren. Zij moesten binnen twee jaar iemand hebben gevonden. In november zullen ze hun voorlopig laatste handelsdag hebben op de beurs, tenzij het hen lukt om voor die tijd alsnog een accountant te vinden.

‘Niet de juist handtekening’

Voor kleinere fondsen is het de laatste jaren erg moeilijk om een geschikte accountant te vinden, zegt Peter Paul de Vries, mede-oprichter en grootaandeelhouder van Value8. Zijn investeringsmaatschappij had al bijna twee jaar geen accountant. „De afgelopen jaren hebben we wel steeds onze jaarrekening gepresenteerd, alleen niet met een handtekening van de juiste accountant.”

Het Portugese accountantskantoor CFA liet zich in maart registreren bij toezichthouder AFM, waarna De Vries de accountant benaderde. Als hij deze maand geen kantoor had gevonden, dan had Euronext het bedrijf waarschijnlijk in juni de wacht aangezegd.

In Nederland mag slechts een klein aantal accountantskantoren de jaarrekeningen van beursgenoteerde bedrijven controleren. Accountantskantoren hebben daarvoor een zogeheten OOB-vergunning – voor organisaties van openbaar belang – nodig. Toezichthouder AFM oordeelde een paar jaar geleden dat een aantal bedrijven hun werk niet goed deed. Sindsdien leverden onder meer kantoren Grant Thornton, Accon AVM en Baker Tilly hun OOB-vergunning in.

Tegenwoordig zijn Deloitte, EY, PwC, KPMG, BDO en Mazars de enige accountants met de juiste bevoegdheid. Volgens De Vries hebben die bedrijven meer dan genoeg werk en „weigeren” ze kleine beursfondsen als opdrachtgever.

Ik heb geen enkele reden om eraan te twijfelen dat die Portugese accountants goed zijn in hun werk

De Vereniging Effectenbezitters is kritisch over de samenwerking van Value8 en CFA. Directeur Gerben Everts zei tegen Het Financieele Dagblad: „Ik betwijfel ernstig of dit een kwaliteitsimpuls is voor de Nederlandse accountancy. In alles lijkt dit niet de opmaat naar wat wij als beleggers willen zien.” Juist kleine beursfondsen hebben volgens hem „een goede accountantscontrole” nodig.

‘Uitstekende professionals’

De Vries vindt het jammer dat er kritiek is op de samenwerking met CFA. De gedachte dat de kwaliteit in Portugal minder goed is dan in Nederland, vindt hij onterecht. „Wij hebben daar tot nu toe uitstekende professionals gesproken”, zegt hij. „Dus ik heb geen enkele reden om eraan te twijfelen dat die mensen goed zijn in hun werk.”

Mogelijk hoeven kleine beursfondsen straks niet meer met een buitenlandse accountant te werken. Minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) werkt aan een wetswijziging die er onder meer voor moet zorgen dat beursgenoteerde bedrijven niet meer zonder accountant komen te zitten. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zou straks de bevoegdheid moeten krijgen om een accountant aan te wijzen als een beursgenoteerd bedrijf geen accountantsorganisatie kan vinden om de jaarrekening te controleren. De NBA moet dan eerst controleren of het bedrijf wel zijn best heeft gedaan om zelf een accountant te vinden. Het wetsvoorstel zou rond de zomer naar de Tweede Kamer moeten gaan.

Er zijn voorlopig relatief weinig ondernemingen die geen accountant kunnen vinden, zegt een woordvoerder van de NBA. „In een aantal gevallen hebben die bedrijven hun boekhouding niet op orde. De accountant zegt dan: wij kunnen dit niet controleren omdat we niet over de juiste informatie beschikken.” Volgens haar voldoet de keuze voor een Portugese accountant geheel aan de wet.