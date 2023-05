Aantal zelfdodingen in Nederland in 2022 ongeveer gelijk aan jaren ervoor

In 2022 maakten in Nederland 1.916 mensen een einde aan hun leven. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal zelfdodingen in 2022 verschilt relatief weinig (54 mensen meer) met dat van het jaar ervoor, toen er in Nederland vanwege het coronavirus meerdere lockdowns waren. Ook in 2018 en 2019 en het coronajaar 2020 verschilde het aantal zelfdodingen in Nederland niet significant met dat van 2022.

Het aantal mannen dat in 2022 een einde maakte aan hun leven is flink hoger dan het aantal vrouwen: 1.315 om 601. Die verhouding is al jaren ongeveer hetzelfde. Bij jongeren onder de dertig jaar is zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak. 308 jongeren maakten in 2022 een einde aan hun leven, onder wie 67 tieners. Overlijden aan een verkeersongeval (130) en kanker (136) zijn na zelfdoding de vaakst voorkomende doodsoorzaken bij jongeren onder de dertig jaar. In absolute aantallen waren de meeste zelfdodingen in de leeftijdscategorie 50 tot en met 59 jaar: 428. Dat is dan ook de leeftijdsgroep met de meeste mensen.

Met 10,8 zelfdodingen per 100 duizend inwoners in 2022 laat het zelfdodingscijfer sinds 2018 slechts kleine veranderingen zien. In dit cijfers houdt het CBS rekening met de bevolkingsgroei en de vergrijzing, zodat het instituut verschillende jaren met elkaar kan vergelijken.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of via 113.nl