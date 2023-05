De sim-kaart van mijn telefoon was vergrendeld en de puk-code was kwijt. Gelukkig kon ik via de laptop wel chatten met mijn provider en via de chat kreeg ik snel de juiste code. „Heb je verder nog een vraag?” vroeg mijn provider. Ik typte spontaan: „Ik ben zo opgelucht, mag ik je zoenen?” Antwoord: „Ik begrijp je vraag niet, misschien kun je die korter formuleren?” Verdorie! Toch een chatbot.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl