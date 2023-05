West Ham United staat in de halve finale tegenover AZ en kan weer dromen van succes

Heeft West Ham United het mooiste clublied uit het Engelse voetbal? Daarover valt natuurlijk te twisten. Maar het zorgt wel voor een van de leukste supportersacties op de Europese velden: bellen blazen. I’m Forever Blowing Bubbles past helemaal bij de club die nooit bij de echte top heeft gehoord. „Then like my dreams, they fade and die”. Wij zijn niet de beste, zullen misschien ook nooit de beste worden, maar we dromen wel van succes.

De finale van de FA Cup in 2006. Typisch West Ham United. Beter spelen tegen Liverpool, maar in de blessuretijd door een ver afstandschot van Steven Gerrard de 3-3 tegen krijgen en met de strafschoppen verliezen. Het doet nog pijn. Of vorig seizoen. Een topseizoen. Dichtbij een plek voor de Champions League zijn en de halve finale van de Europa League halen, maar aan het einde van seizoen met lege handen staan.

De vierde club uit Londen kan dit seizoen weer dromen van een prijs. Donderdag speelt het de eerste wedstrijd van de halve finale in de Conference League tegen AZ. De nummer vijftien van de Premier League tegen de nummer vier van de Eredivisie. Een club die vorig seizoen 300 miljoen euro aan inkomsten genereerde tegen een club met een begroting van 32 miljoen. „West Ham is het eigenlijk wel aan zijn stand verplicht om de Conference League te winnen”, zegt The Guardian-journalist Jacob Steinberg. „Met wat ze in de zomer hebben uitgeven, 160 miljoen pond ongeveer [ruim 180 miljoen euro]. En de Conference League is dit jaar wel wat zwakker dan vorig jaar.”

900 miljoen euro

Een bescheiden familieclub met een hechte band met Oost-Londen, zo omschrijft Stelios Kyriacou zijn club. Hij is „levenslang fan” en beheert het YouTube-kanaal West Ham Voice. De club is in 1895 opgericht als Thames Ironworks en werd vijf jaar later omgedoopt in West Ham United. De andere club van ijzer- en staalwerkers, Millwall, is de aartsvijand. De derby’s eindigden niet zelden in geweld. Het laatste duel is alweer van 2012 omdat Millwall een niveau lager speelt. „Jammer genoeg. Want Millwall is onze grootste rivaal. Dat zorgde voor geweldige wedstrijden. En gelukkig hebben we weinig problemen meer met hooligans”, zegt Kyriacou.

West Ham heeft inmiddels een waarde van 900 miljoen euro. Kyriacou begint snel over een cruciale dag in de clubgeschiedenis, precies zeven jaar geleden. Op 10 mei 2016 speelde de club zijn laatste wedstrijd in Boleyn Ground, een sfeervol, typisch Engels stadion waar de 35.000 toeschouwers dicht op het veld zaten. Met tribunes vernoemd naar clubiconen Trevor Booking en Bobby Moore. West Ham betrok daarna het Olympisch Stadion in Stratford, tot groot verdriet van de aanhang. Volgens eigenaren David Sullivan en David Gold – allebei rijk geworden in de seksindustrie – was de verhuizing naar een groter stadion (capaciteit 62.500) nodig om de club vooruit te helpen.

„De bedoeling is om meer fans uit een wijdere omgeving te trekken, zoals clubs als Chelsea en Manchester United dat doen. Dus het gevoel in het stadion is anders”, zegt Kyriacou. Maar er is volgens hem nog een harde kern. En de sfeer, ondanks dat je verder van het veld zit, wordt steeds beter. In 2018, toen het zoals beloofd helemaal niet beter ging en zelfs degradatie dreigde, betraden supporters het veld. Inmiddels is het verzet geluwd en het verdriet weggeëbd, vooral door goede prestaties.

West Ham speelde vorige seizoen in de Europa League sfeervolle duels tegen Sevilla en Olympique Lyonnais, en won zondag nog in een geweldige ambiance van Manchester United. De club heeft er veel aan proberen te doen om de sfeer te verhogen, bijvoorbeeld door groene matten op de atletiekbaan rond het veld te leggen. Spelers hadden daar aanvankelijk wel wat moeite mee omdat het einde van het veld minder goed in te schatten is.

West Ham drong relatief eenvoudig door tot de halve finale van de Conference League, maar in de Premier League gaat het dit seizoen weer moeizaam. Trainer David Moyes haalde met zijn dure aankopen, zoals de Braziliaan Lucas Paquetá (voor 43 miljoen overgenomen van Olympique Lyonnais) en de Marokkaan Nayef Aguerd (35 miljoen, Stade Rennais) weinig punten. „De fans vinden dat David Moyes zijn spelers niet goed gebruikt. Hij is heel defensief ingesteld. Dat zorgde voor veel frustratie bij de fans. Ze willen een aanvallend team zien. Daar heeft hij ook best de spelers voor”, zegt journalist Steinberg. Volgens hem was een ontslag van Moyes dit seizoen niet ondenkbaar geweest maar door de winst op Manchester United is de ploeg nu wel veilig. „En als ze een Europese prijs winnen, zullen de eigenaren hem nog wel een jaar zijn contract laten uitdienen”, zegt Steinberg.

Impopulaire eigenaren

Grote vraag is wat er aan het einde van het seizoen met de grote ster gebeurt, middenvelder Declan Rice (24). Een echte jongen van de club, die de jeugdopleiding van West Ham heeft doorlopen en Engels international is. Hij staat volgens Britse media op de nominatie om voor 120 miljoen pond (138 miljoen euro) te worden verkocht aan stadgenoot Arsenal.

De supporters kijken ook met spanning naar wat de eigenaren met de club gaan doen. David Gold is begin dit jaar overleden. Zijn familieleden zouden hun aandeel willen behouden. De Tsjechische miljardair Daniel Křretínský heeft inmiddels 27 procent, maar zou volgens Britse media wel de hele club in handen willen krijgen. David Sullivan zou dan uitgekocht worden. De huidige eigenaren zijn volgens supporter Kyriacou niet populair. Dus als er een rijke Saoediër langskomt en echt veel geld in de club pompt, zijn veel supporters enthousiast, denkt hij. „Dat zou voor het imago misschien niet zo goed zijn, maar voor de resultaten wel.” Dan kan West Ham echt dromen van grote prijzen.