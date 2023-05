Was de muziek van Sam Smith maar net zo extravagant als de show

‘Welkom bij mijn gay cabaret!” roept Sam Smith in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. De Engelse popartiest laat zien in de afgelopen jaren uit de schulp te zijn gekropen: extravagante outfits, twerkende dansers, heel veel glitter. En dan dat decor: op het podium ligt een reusachtig gouden mensenlichaam ontspannen te soezen, naakt, met de gespierde rug en pronte billen naar het publiek gekeerd. Sam Smith staat er bovenop, in wit overhemd, zwarte stropdas en gouden korset, ter hoogte van de bilpartij. Volkomen over the top – en dat is in dit geval een compliment.

Het is nogal een verschil met hoe het grote publiek Smith, die in 2019 aankondigde non-binair te zijn, leerde kennen. Smith scoorde eerst grote hits als verlegen zanger in anonieme business casual-outfits. De artiest zwom destijds in dezelfde vijver als Adele: melodramatische liefdesballads met een snik in de stem. ‘Stay With Me’ en ‘I’m Not The Only One’ waren goed gezongen, maar wel een beetje doorsnee.

Flamboyanter

Tegenwoordig toont Smith zich steeds flamboyanter, meer uitgesproken queer. Het nieuwe album Gloria klinkt zelfverzekerder en dansbaarder dan ooit, maar is wel nog altijd erg gelikt. Zo uitgesproken als Smiths nieuwe verschijning is de muziek helaas nog niet. Dat blijkt in de Ziggo Dome ook: het publiek bevindt zich nog een beetje in de onhandige spagaat tussen de oude en de nieuwe Sam. De bandleden – drums, gitaar, bas, toetsen, en drie fantastische achtergrondvocalisten – spelen goed, maar braaf. De geluidsmix heeft te weinig bas en te weinig kracht om echt lekker op te dansen. Smith zegt „Ik wil deze hele plek zien veranderen in een gay bar!”, maar het publiek komt bij de up-tempo liedjes maar matig op gang. Het veert het meest op wanneer de stem van Smith de hoofdrol krijgt – men wil toch het liefst die ballads, die emotionele vibrato.

Terwijl Smith diens queer-identiteit steeds meer tot uiting brengt, komen in de maatschappij homofobie en transfobie juist steeds feller op. Een videoclip van Smith werd in een Engelse talkshow beschuldigd van het „normaliseren van pornografie”; Amerikaans congreslid Marjorie Taylor Greene noemde een televisieoptreden van de popster „demonisch”. In een interview vertelde Smith onlangs op straat te zijn bespuugd.

Het feit dat Smith hier staat, tegenover zeventienduizend mensen, gekleed in een korset, een grote paarse galajurk, of een string en dijhoge veterlaarzen, is daarmee een daad van verzet. Je zou het Smith zo gunnen dat die daarmee ook de hele Ziggo Dome in vuur en vlam zet, met muziek die net zo overweldigend en extravagant is als alles eromheen.

Pop Sam Smith. Gehoord 9/5, Ziggo Dome, Amsterdam. ●●●●●