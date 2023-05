Sharon Eyal, veelgevraagd choreograaf: ‘Dans is fysieke emotie’

Vrijheid. Het is een woord dat de Israëlische choreograaf Sharon Eyal vaak gebruikt. Vrijheid van bewegen, vrijheid die ze in een stad ervaart, vrijheid binnen de dans. Die vrijheid vindt zij ook, of juist, in de klassieke techniek, die toch door velen als een harnas wordt afgeschilderd. „Ik ben gek op de klassieke techniek. Het biedt een structuur om mee te werken, het dwingt je lichaam en geest in een structuur, en dan is het juist interessant om daarin vrijheid te vinden.”

Vrijheid om de vrijheid is niet boeiend, zegt ze. „Juist binnen de beperking kun je vrij zijn. Het gaat erom dat je je lichaam en geest erin legt, je inspiratie. Het gaat niet om de stijl van bewegen. Klassiek, modern, Gaga: het is allemaal goed, het voedt elkaar. De klassieke techniek biedt een goede basis om te vliegen.”

Het is een typisch Eyal-betoogje, ietwat wazig, zonder interessant-doenerigheid. Een tikje ongrijpbaar, maar gevoelsmatig wel te volgen. Zo komen de choreografieën die de 54-jarige Israëlische maakt met haar partner Gai Behar ook over: trance-achtig, buitenaards, vervreemdend, maar ook met een herkenbare en navoelbare emotionele lading.

Eyal is een choreograaf uit de ‘stal’ van de Batsheva Dance Company. Ooit opgericht door Martha Graham, later geleid door Ohad Naharin, die het gezelschap uit Tel Aviv wereldfaam bezorgde met zijn theatrale voorstellingen en de Gaga-techniek. Gaga is een benadering van dans, een improvisatiemethode met extreme beheersing gekoppeld aan een individuele verbeelding, waardoor ongebruikelijke bewegingen kunnen ontstaan.

Eyal was als danseres, later ook als choreograaf, tot 2008 achttien jaar verbonden aan Batsheva en is doortrokken van de Gaga-techniek, zoals te zien is in haar choreografieën en op studio-opnamen op YouTube. Bij collega’s met een Batsheva-achtergrond schemert ook vaak de invloed van Ohad Naharin door in hun voorstellingen: aards, rauw, vaak politiek geladen en niet zelden met folkoristische elementen.

Foto Tom Weinberger

Sinds ze begon te choreograferen ontwikkelde Eyal een eigen folklore van een volstrekt originele signatuur. „Maar ik heb me nooit willen onttrekken aan Gaga. Ik probeer gewoon zo eerlijk mogelijk te zijn. Gaga heeft me geholpen dieper in die gevoelens te kunnen duiken, heeft deuren voor mij en anderen geopend naar een eigen expressiviteit. Het is allemaal gevoel, fysieke emotie." Emotie en lichaam, techniek en vrijheid; in haar werk is het één geheel.

Sinds 2013 leidt zij met Behar, die zij tijdens een clubevent ontmoette (Behar is in Tel Aviv organisator van evenementen), een eigen gezelschap, L-E-V (lev betekent ‘hart’ in het Hebreeuws), en in de laatste tien jaar is hun ster pijlsnel gerezen. Het duo behoort tot de hotste en meest gevraagde dansmakers van deze tijd, ook omdat ze zich graag buiten de veilige muren van het theater begeven.

Ze spelen op ongebruikelijke locaties als fabriekshallen of parkeergarages, als visuele versterking van de modeshows van Dior (Dior-ontwerpster Maria Grazia Chiuri tekende ook al diverse malen voor de kostuums van Eyal & Behar) en in videoclips van indierockband The National (een goed voorbeeld van Eyals improvisatietechniek). Bij het Nederlands Dans Theater zijn zij ook al tien jaar regelmatig te gast.

Eyal is van het tweetal de choreograaf; Behar fungeert vooral als artistiek klankbord en dramaturg. Hun voorstellingen zijn meeslepend en bedwelmend, met een danstaal die zowel exact en elegant is als uitgesproken hedendaags. In huidnauwe kostuums die hun ranke lijnen benadrukken lijken de dansers zo uit een scifi-film weggelopen. De roes van de clubcultuur, de poses van vogueing, de virtuoze precisie van ballet, de ongenaakbaarheid van de catwalk, de vervreemding van AI; het zit er allemaal in.

Op elektronische soundtracks van vaste componist Ori Litchik lopen en schuifelen de dansers over het toneel, vrijwel continu op de tenen, meestal synchroon. Soms komt iemand los uit die benauwende kudde voor een solo vol verbluffende moves, soepel en strak, de ledematen vaak dicht op het lichaam, soms heftig exploderend in een uitgesproken driedimensionaal gerichte dans vanuit het lichaamscentrum.

Geworstel met liefde

Abstracte dans, maar gelaagd en emotioneel. Het gestaag groeiende oeuvre van Eyal en Behar schildert ontegenzeggelijk ook de condition humaine, de beklemming van groepsdruk, de hang naar bevrijding en creativiteit, het geworstel met liefde. Aan dat laatste thema wijdden zij een trilogie; over de destructieve bezetenheid van verliefdheid (OCD Love), over het stukgaan van de liefde (Love Chapter 2) en, in The Brutal Journey of the Heart, de hoop op een nieuw begin.

Over de nieuwe choreografie die deze donderdag bij NDT in première gaat, kan ze nog weinig concreets zeggen. Wel stuurt ze per Whatsapp, bij wijze van toelichting, een korte enigmatische tekst: „Jakie is a twin ... she breathes in the dark ... alone ... he loves her ... her wounds are glowing ... licking her ... asleep.” Enigszins verontschuldigend: „De tekst betekent veel voor mij. Het is diep. Als je het ziet, begrijp je het wel. Je moet het voelen.”

Het Nederlands Dans Theater: Raw are the Roots. Met nieuw werk van Sharon Eyal & Gai Behar en Felix Landerer. 11/5 t/m 6/6. Inl: . Met nieuw werk van Sharon Eyal & Gai Behar en Felix Landerer. 11/5 t/m 6/6. Inl: ndt.nl

