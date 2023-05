Schandaal rond arrestatie onderscheiden Russische theatermakers

Theatermakers die door de overheid in de gevangenis worden gezet om een stuk dat gefinancierd is door diezelfde overheid: het klinkt absurd. De arrestatie in St. Petersburg, precies een week geleden, van de gelauwerde theaterregisseur Jevgenia Berkovitsj (38) en scenarioschrijver/dramaturg Svetlana Petritsjoek (43), heeft binnen de Russische kunstwereld dan ook tot grote verontwaardiging geleid.

In 2021 brachten de vrouwen het door Petritsjoek in 2020 geschreven toneelstuk Finist de moedige valk over Russische IS-vrouwen, die trouwen met geradicaliseerde strijders, naar het kalifaat afreizen en daarvoor worden vervolgd. Volgens de Russische aanklager zou in het toneelstuk terrorisme worden gerechtvaardigd, een aanklacht waarop maximaal zeven jaar celstraf staat en die niet zelden tegen regime-critici wordt gebruikt. Daarnaast zou het stuk trekken vertonen van radicaal feminisme en een aanval zijn op de ‘androcentrische’ structuur van de Russische maatschappij. Bij de ouders van Berkovitsj werd een huiszoeking gedaan.

Gouden Masker

Berkovitsj en Petritsjoek hielden bij hun voorgeleiding in de rechtbank vorige week, waar tientallen aanhangers hun steun kwamen betuigen, vol onschuldig te zijn en dat hun toneelstuk juist de gevaren van radicaal islamisme aan de kaak stelt. De advocaat van Berkovitsj wees er in de rechtbank op dat het toneelstuk subsidie ontving van het Russische ministerie van Cultuur en vorig jaar werd bekroond een Gouden Masker, de hoogste theateronderscheiding van Rusland. Op de website van de onderscheiding is het stuk, met uitleg en loftuitingen, nog altijd te vinden. Ondanks dat verweer en ondanks steunbetuigingen van talloze Russische kunstenaars, besloot de rechter het voorarrest van de beide vrouwen voor twee maanden te verlengen. „Jevgenia, jij bent een ster. Jij bent Licht. Jij bent liefde. Zij, die monsters zullen in vergetelheid sterven, maar jij zult blijven”, schreef regisseur Kirill Serebrennikov in een vlammend betoog op Telegram.

Dubieuze reputatie

De verdediging heeft veel kritiek op het feit dat aanklacht tot stand kwam na onderzoek van drie ‘experts’, die oordeelden dat het theaterstuk een „verheerlijking” is van IS-ideologie en daarbij in het verhaal tekenen aantroffen van „radicaal feministische ideologie”. Volgens hen is de theaterproductie een „horrorfilm” die de menselijke psyche negatief beïnvloedt. De onafhankelijke, in Rusland verboden, krant Novaja Gazeta, dat in de achtergrond dook van de drie, kwam tot de conclusie dat zij zich al jaren bezighouden met complottheoriën en zich eerder lieten gebruiken om activisten op te sluiten in psychiatrische inrichtingen. Van de drie heeft met name Roman Silantjev een dubieuze reputatie als zelfverklaard grondlegger van de ‘destructorologie’, een door hemzelf bedachte methode, waarmee hij volgens Novaja Gazeta „bedreigingen van spirituele aard” kan opsporen. De krant startte een petitie voor de vrijlating van de twee theatermakers, die inmiddels 12.000 maal werd getekend.

Cyrano de Bergerac

De Russische wetenschappen, het onderwijs en de kunstensector worden diep geraakt door de militaire censuur, die werd afgekondigd na de Russische invasie van Oekraïne en steeds willekeuriger en grotesker vormen aanneemt. Honderden kunstenaars, acteurs, schrijvers, dansers en theatermakers werden het afgelopen jaar vervolgd, ontvluchtten uit voorzorg het land, of staakten uit protest hun werkzaamheden. In april werd in Sint-Petersburg een opvoering van het 19e eeuwse toneelstuk Cyrano de Bergerac gecanceld na klachten van een toeschouwer dat daarin het Russische leger zou worden gediscrediteerd. Diezelfde maand liet het wereldberoemde Bolsjoj Theater Serebrennikovs stuk Noerejev vallen, vanwege verscherpte lhbti-wetgeving in Rusland.