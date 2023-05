Rijksmuseum blijft open tot 2 uur ‘s nachts voor ‘Vermeer’

Het Rijksmuseum rekt in het laatste weekend van de tentoonstelling Vermeer de openingstijden op tot 2 uur ’s nachts. Daardoor komen ruim 2.600 extra kaarten beschikbaar voor de expositie, die al sinds de derde dag van de expositie uitverkocht was.

De kaarten voor vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni worden via een systeem van loting onder geïnteresseerden verdeeld, meldt het museum. Op de website van het Rijksmuseum is het voor potentiële bezoekers tot vrijdag 12 mei om 17.00 uur mogelijk om op de kaarten in te schrijven. Daarna vindt de loting plaats via een „computergegenereerd systeem” en „onder toezicht van een notaris”. Mensen die zijn ingeloot, kunnen vervolgens maximaal twee tickets reserveren voor een starttijd op vrijdagavond 2 of zaterdagavond 3 juni tussen 21.30 en 00.30 uur, tegen de gangbare toegangsprijs.

450.000 tickets verkocht

Voor de expositie Vermeer zijn al ruim 450.000 tickets verkocht, de openingstijden werden al meerdere keren opgerekt. Op de tentoonstelling zijn nu 27 schilderijen van de Delftse schilder te zien, van de 37 die van hem bekend zijn.

Op de tweedehandsmarkt wordt naarstig naar tickets voor Vermeer gezocht. Op doorverkoopsite Ticketswap geven meer dan 15.000 mensen aan te zoeken naar een toegangsbewijs. Eerder wisselde via veilingsite Ebay een ticket voor meer dan 2.700 dollar van eigenaar.

Nachtelijke openstelling bij een blockbustertentoonstelling is niet helemaal nieuw voor musea. In 2018 was de grote Jheronimus Bosch-tentoonstelling in het Noordbrabants Museum in de slotperiode tot één uur ’s nachts geopend, en ging het museum in het slotweekend ’s nachts zelfs helemaal niet dicht.