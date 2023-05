Pieter Baan Centrum adviseert tbs met dwangverpleging voor Donny M.

Donny M, die wordt verdacht van het misbruiken en doden van de negenjarige Gino in juni vorig jaar, heeft een persoonlijkheids- en een pedofiele stoornis en was verslaafd aan verdovende middelen. Dat concluderen onderzoekers van het Pieter Baan Centrum (PBC) na een wekenlang onderzoek van de nu 23-jarige man, zo bleek woensdag tijdens een pro forma-zitting op de rechtbank Maastricht .

Gino verdween op 1 juni 2022. M. lokte hem mee vanaf een trapveldje in Kerkrade door zich voor te doen als voetbaltrainer. Hij nam het slachtoffer mee naar zijn woning in Geleen, diende hem naar eigen zeggen drugs toe, drong het lichaam van zijn slachtoffer binnen, vermoordde het kind en verborg daarna het stoffelijk overschot, verpakt in vijf vuilniszakken, op enkele honderden meters van zijn woning.

Bij Donny M. ging het al heel vroeg fout

Het doden van Gino is M. volgens de onderzoekers verminderd toe te rekenen, het misbruik en het toedienen van drugs enigszins verminderd. De vrijheidsberoving en het verbergen van het stoffelijk overschot is M. wel volledig toe te rekenen. De kans, dat M. nog eens een seksueel of geweldsmisdrijf begaat, wordt hoog geacht. De deskundigen adviseren daarom tbs met dwangverpleging.

Bij M. ging het al heel vroeg fout. Tijdens de zwangerschap gebruikte zijn moeder opioïden. In zijn jeugd was sprake van „zeer ongunstige opvoedingsomstandigheden”.

M. kwam eerder in aanraking met justitie. Hij werd in 2015 veroordeeld voor het gooien van een stoeptegel naar een auto vanaf een viaduct en in 2017 voor seksueel misbruik en mishandeling.

Lees ook: Donny M. lijkt alles te bekennen, maar OM twijfelt of hij alles vertelt

Emoties

M.’s advocaat Sjanneke de Crom vroeg aandacht voor de privacy van M.’s ex-vriendin in verband met haar persoonlijke veiligheid. Na zijn aanhouding werd ze fysiek en via de telefoon bedreigd en zat ze een tijdlang ondergedoken.

De emoties in deze zaak lopen hoog op. Tijdens de zitting liep een zus van Gino tijdens het pleidooi van De Crom de zaal uit.

De verdachte blijft in elk geval tot de volgende pro-formazitting op 2 augustus in voorlopige hechtenis. Mogelijk heeft verder forensisch onderzoek dan meer duidelijkheid gegeven over de laatste momenten van Gino en de manier waarop hij om het leven werd gebracht. Officier van justitie David van Kuppeveld: „Afgaan op de bekentenis van M. is makkelijk, maar het gaat in deze zaak om waarheidsvinding.” De rechtbank maakte duidelijk dat het dit jaar niet meer tot een inhoudelijke behandeling van de rechtszaak gaat komen.