Pakistaanse oud-premier Khan blijft in voorarrest, tweede dag van gewelddadige protesten

De Pakistaanse oud-premier en oppositieleider Imran Khan, die dinsdag werd gearresteerd, blijft acht dagen langer in voorarrest. Hij werd opgepakt op grond van betrokkenheid bij een corruptiezaak, al denken partijgenoten dat er sprake is van „ontvoering” door de regering om hem het zwijgen op te leggen. Volgens Pakistaanse media is Khan aangeklaagd wegens het onrechtmatig houden van dure staatsgeschenken tijdens zijn premierschap. Woensdag verscheen hij voor een rechter.

Zijn aanhouding leidde dinsdag tot grootschalige en gewelddadige protesten in het land. Ziekenhuizen berichten volgens Al Jazeera over zeker vier doden wegens de rellen. In aanloop naar de voorgeleiding van Khan in de rechtbank werden duizenden politieagenten ingezet. Ook woensdag zijn de protesten opnieuw opgelaaid; de oud-premier heeft nog altijd een grote groep aanhangers. Demonstranten gooien volgens politieberichten met stenen en benzinebommen naar de politie.

Inmiddels zijn er in verband met de protesten ongeveer duizend mensen gearresteerd in Punjab, de dichtstbevolkte provincie van Pakistan. Dat meldt de nationale politie volgens internationale persbureaus. Ook zijn er veel gewonden gevallen, onder wie zeker 157 politieagenten. Tientallen politieauto’s werden in brand gestoken. Volgens de zittende regering vielen aanhangers van Khan dinsdag ook overheidsgebouwen binnen.

Leger ingezet

Verschillende overheidsgebouwen, met name de rechtbank in Islamabad waar Khan werd voorgeleid, worden streng bewaakt. Daarbij is ook het leger ingezet „uit angst voor terreur”, schrijft de politie op Twitter. De regering heeft het leger gevraagd gewelddadige protesten te onderdrukken. Een aantal scholen is woensdag gesloten en de toegang tot sociale media, zoals Twitter en Facebook, wordt sinds dinsdag al beperkt.

De 70-jarige Khan was premier van Pakistan van 2018 tot 2022. Khan werd afgezet nadat hij, vanwege onder meer de slechte economische situatie in het land, een stemming over een motie van wantrouwen verloor. Verder raakte hij de steun van het leger kwijt, dat in Pakistan een belangrijke stem heeft in de politiek. Na zijn afzetting werden meerdere juridische strafzaken, onder meer over betrokkenheid bij fraude en opruiing, tegen hem aangespannen. Zijn aanhouding kwam dus niet geheel onverwachts. Volgens de partij van Khan gebeurde dat om hem het zwijgen op te leggen.