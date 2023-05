Ook in Brussel wordt nu gelonkt naar de boerenstem

Nu ook in Brussel een politieke factor van belang: de boze boer. Of in elk geval: de dreiging daarvan, in reactie op geplande vergroeningsmaatregelen. In aanloop naar de EU-verkiezingen volgend jaar lijkt de tegenstelling ‘landbouw versus natuur’ ook op Europees niveau een belangrijk politiek thema te worden. En dat men daarbij met een schuin oog ook naar Nederland kijkt is overduidelijk.

„Kijk naar wat er in Nederland gebeurt!”, riep de Tsjechische eurokritische Europarlementariër Veronika Vrecionová woensdagochtend tijdens een debat in het Europarlement over ‘de rol van de boer in de groene transitie’. Talloze vooral conservatieve Europarlementariërs schetsten er een gitzwart beeld van de landbouw in Europa, waar boeren massaal verdreven zouden worden door een ‘groen dictaat’. „De oorlog van de boeren startte in Nederland”, aldus de Kroatische Europarlementariër Mislav Kolakušić. „Maar zij geven niet op, net zomin als die in Kroatië en de rest van Europa!”

Dat de stem van bezorgde boeren en de agrisector in Brussel goed gehoord wordt is niets nieuws. Maar dat de tegenstelling tussen vergroening en landbouw nu zo gepolitiseerd raakt is wel opvallend en betekent slecht nieuws voor de plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat) om de biodiversiteit in Europa te verbeteren. Vooral omdat het verzet tegen de groene voorstellen onderdeel begint te worden van de verkiezingscampagnes.

Boerendeal

Met een manifest voor een ‘Europese Boerendeal’ keerde de Europese christendemocratische partij, waar ook het CDA onder valt, zich vorige week tegen twee belangrijke wetsvoorstellen uit de ‘Green Deal’. Enerzijds een voorstel dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw per 2030 met de helft wil terugdringen, anderzijds een voorstel dat lidstaten verplicht veel meer te doen om natuurgebieden te herstellen. Beide wetten moeten volgens deze Europese Volkspartij (EVP) niet worden aangepast, maar direct helemaal van tafel.

Vooral bij het verzet tegen dat laatste voorstel verwijst de partij impliciet naar Nederland, als ze stelt dat „in te veel regio’s of lidstaten (…) de bestaande natuurwetgeving geleid heeft tot een bureaucratische nachtmerrie (…) waardoor de economische levensvatbaarheid van het platteland (…) in gevaar worden gebracht”. Volgens de partij zou de Europese Commissie eerst moeten helpen deze „impasse te doorbreken” voor ze met nieuwe natuurvoorstellen komt.

De twee gewraakte voorstellen zijn te zien als het skelet van de Europese biodiversiteitsstrategie, een actieplan dat de dramatische achteruitgang van natuur en verlies van soorten een halt moet toeroepen. Ook moeten de wetten bijdragen aan het halen van mondiale afspraken over biodiversiteit die afgelopen december in Montreal werden gemaakt en waarbij Europa een voortrekkersrol speelde.

Met het manifest lonkt de EVP duidelijk naar de boerenstem, met passages over „het belang van vitaliteit van plattelandsgemeenschappen” en hoe de partij „de verdediger van de Europese boeren en onze plattelandsgemeenschappen” wil blijven. Het is niet moeilijk te zien hoe dat naadloos aansluit bij de taal van de Nederlandse BoerBurgerBeweging. Die partij zoekt nog een thuis mocht ze volgend jaar in het Europarlement komen en aansluiting bij de christendemocraten, die Europees vaak net iets conservatiever zijn dan het Nederlandse CDA, ligt inhoudelijk voor de hand. Maar BBB liet eerder weten nog niet besloten te hebben en of het CDA het ziet zitten samen in één partij te zitten is de grote vraag.

Pesticidenwet

In het verzet tegen zowel de natuurherstelwet als de pesticidenwet staan de christendemocraten alles behalve alleen. Rechts van de partij zijn Europarlementariërs nog kritischer, maar ook binnen de liberale fractie, waar de VVD en D66 bij zitten, klinkt er harde kritiek op het voorstel. Bijvoorbeeld VVD-Europarlementariër Jan Huitema is uiterst kritisch over beide wetten. Of er voldoende steun overblijft in het EP is onzeker. Ook een keur aan lidstaten, waaronder Nederland, hebben zich er openlijk tegen gekeerd, wat het nog onzekerder maakt wat er van de wet overblijft in de onderhandelingen.

Blijft Von der Leyen haar groene voorstellen openbaar verdedigen, nu ook haar eigen christendemocratische partij zich er zo hard tegen keert?

Dat biodiversiteit en het vergroenen van de landbouw het ingewikkeldste deel van de ‘Green Deal’ zou worden, werd al wel langer verwacht - ook Timmermans voorspelde dat al eerder. Maar de oorlog in Oekraïne heeft het debat over de toekomst van de landbouw verder op scherp gezet. Critici van grote veranderingen wijzen nu nog sterker op het belang van voedselzekerheid en de risico’s die morrelen aan de sector volgens hen zou betekenen.

Timmermans verdedigt de voorstellen met toenemende felheid. Tijdens een speech in Duitsland haalde hij vorige week uit naar de mensen die zeggen dat „boeren helden zijn, dat het voeden van de wereld op hun schouders ligt en dat de Green Deal hen in de weg staat. Maar hoe blijven ze helden als de grond dood is en er door droogte misoogsten zijn?” Impactanalyses van de Commissie wijzen erop dat de risico’s van doorgaan op de huidige weg voor de landbouwsector vanwege klimaatverandering en biodiversiteitsverlies het grootst zijn.

In Brussel kijkt men nu vooral naar Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die de afgelopen drie en een half jaar een vurig pleitbezorger was van de ‘Green Deal’. Blijft ze haar groene voorstellen openbaar verdedigen, nu ook haar eigen christendemocratische partij zich er zo hard tegen keert? Tegelijkertijd gonst het immers van de geruchten over de toekomstplannen van Von der Leyen. Zowel de christendemocraten als thuisland Duitsland lieten al doorschemeren haar graag nog een termijn als voorzitter te willen. Durft Von der Leyen in die context wel een botsing met haar eigen partij aan?