Omstreden Republikeins parlementariër opgepakt vanwege fraude en witwassen

George Santos, een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten, is woensdag opgepakt op verdenking van fraude. Dat melden internationale persbureaus. Volgens de federale aanklager heeft hij donaties, die bedoeld waren voor zijn campagne, gebruikt voor persoonlijke uitgaven zoals merkkleding. De 34-jarige Santos raakte eerder in opspraak omdat hij grote delen van zijn cv verzonnen zou hebben.

De aanklacht, die dertien punten bevat, werd woensdagochtend ingediend. Santos werd opgepakt op het moment dat de aanklacht bekend werd gemaakt. Naar verwachting zal hij later op de dag nog voor de rechter verschijnen. Naast misleiding van donoren wordt hij verdacht van witwassen, diefstal van overheidsgeld en het afleggen van valse verklaringen aan het Huis van Afgevaardigden. Zo zou hij tijdens de coronapandemie een werkeloosheidsuitkering hebben aangevraagd, terwijl hij in dienst was van een investeringsmaatschappij, met een jaarsalaris van 120 duizend dollar.

Joodse afkomst

In november vorig jaar won Santos een zetel voor zijn kiesdistrict in de staat New York, maar al snel werd duidelijk dat hij verhalen over zowel zijn werk- als privéleven had verdraaid. Hij loog onder andere over zijn Joodse afkomst, de studie die hij nooit gevolgd heeft, zijn financiële situatie, werkervaring en de dood van zijn moeder. Zowel Democratische als de Republikeinse partijleden vroegen hem zijn zetel in te leveren, maar Santos gaf geen gehoor aan die oproep.

Of de Afgevaardigde nu moet vertrekken, is ook nog maar de vraag. Verschillende Republikeinse leden blijven Santos steunen. Steven Scalise, die als majority whip een meerderheid probeert te vergaren voor wetsvoorstellen van de Republikeinen in het Huis, zijn de aantijgingen ernstig, maar „bestaat een vermoeden van onschuld”.

Het is niet de eerste keer dat Santos in aanraking komt met Justitie: in 2017 werd hij in de Amerikaanse staat Pennsylvania beschuldigd van het kopen van puppy’s van hondenfokkers met duizenden dollars aan vervalste cheques. Volgens Santos was hij onschuldig, omdat zijn chequeboek was gestolen en iemand anders de honden had meegenomen. Eerder, op zijn 19e, was Santos het onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek in Brazilië. Hij werd ervan verdacht kleren te hebben gekocht met gestolen cheques.