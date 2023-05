Nederlandse luchthavens verwerkten in 2023 weer even veel reizigers als in periode voor pandemie

Het aantal passagiers dat via Nederlandse luchthavens vloog, bereikte begin dit jaar voor het eerst weer het niveau van voor de coronapandemie. In de eerste drie maanden van 2023 reisden ruim 14 miljoen passagiers van en naar het buitenland via Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport; een stijging van 40 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Het aantal reizigers zit daarmee voor het eerst weer op het niveau van eind 2019, voor de uitbraak van de coronapandemie. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees ook: Dick Benschop kon Schiphol niet snel genoeg veranderen

Van de ruim 14 miljoen reizigers vloog het merendeel – 12,3 miljoen – via Schiphol in het eerste kwartaal. Vergeleken met het jaar ervoor is dat een stijging van 38 procent, maar een daling van 21 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2019. Desondanks kwam Schiphol na de pandemie, die het internationale luchtverkeer aan banden legde, vooral in het nieuws met berichten over lange en chaotische wachtrijen, geannuleerde en verplaatste vluchten en veel andere momenten van onbeheersbare drukte, onder meer veroorzaakt door personeelstekorten. In september stapte de bekritiseerde Schiphol-topman Dick Benschop op.

De andere grote luchthavens van Nederland, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport, verwerkten alle drie juiste meer reizigers vergeleken met het eerste kwartaal van 2019. De Maastrichtse luchthaven verwelkomde zelfs dubbel zoveel reizigers. Ondanks de toegenomen drukte lag de gemiddelde bezettingsgraad in vliegtuigen van en naar de vijf luchthavens op zo’n 76 procent, terwijl voor de coronapandemie 78 procent van de stoeltjes gevuld was met reizigers. Tijdens de pandemie daalde het percentage naar 35 procent.