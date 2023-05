Minder theatervoorstellingen door hoge kosten en personeelstekorten

Maken, maken, maken. Na de twee coronajaren wilden theatergezelschappen in 2022 vooruit. Uitgestelde voorstellingen inhalen, hun artistieke koers weer vertalen in nieuw werk, het publiek terug de zaal in trekken.

Daarbij lopen de gezelschappen tegen hun grenzen aan, blijkt uit jaarverslagen die acht grote gesubsidieerde theatergezelschappen de afgelopen weken publiceerden. Overal is de werkdruk hoog, het gebrek aan technisch personeel blijkt hardnekkig. Tegelijkertijd lopen de rekeningen op – voor personeel, maar ook voor verwarming, elektra en allerlei andere zaken. En hoewel cultuurliefhebbers vooral sinds het najaar de schouwburg weer weten te vinden, is het niet overal zoals voor de pandemie.

Internationaal Theater Amsterdam, Het Nationale Theater, Theater Rotterdam, NITE: allemaal hebben ze hun programmering uitgedund, vaak met 10 à 15 procent. De coronacrisis is voorbij, maar er komt een nieuwe werkelijkheid achteraan. Dit is theater maken anno 2023, in vier citaten uit de jaarverslagen.

1 ‘2022 was een van de meest intensieve jaren voor onze organisatie’ (Noord Nederlands Toneel / NITE)

„We zijn zo veel mogelijk blijven produceren, en daar ben ik supertrots op”, vertelt zakelijk directeur Harmen van der Hoek van het Noord Nederlands Toneel (NNT) uit Groningen. „En we hebben er ons ook mee over de kop gewerkt”, vervolgt hij over zijn gezelschap dat juist deze maand is omgedoopt tot NITE, het Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble.

Het afgelopen jaar verliep voor NNT en het gelieerde dansgezelschap Club Guy & Roni zoals bij veel gezelschappen. Na de projecten op anderhalve meter kwamen er weer ‘gewone’ voorstellingen – al viel er regelmatig een opvoering uit door coronabesmettingen. De toeloop naar de interdisciplinaire zomervoorstelling The Underground kwam moeizaam op gang, maar gaandeweg werd het beter. Sinds oktober zitten de zalen weer even vol als vóór corona.

Toch kon het niet uit: het NNT sloot het jaar af met een tekort van ruim een half miljoen euro. De extra coronasteun die het ministerie van OCW sinds 2020 verleende, heeft Van der Hoek tot op de laatste euro besteed. Hij heeft er geen spijt van: „Onze freelancers hadden anders geen brood op de plank.” Dus dit jaar bezuinigt NITE, om „ruimte te creëren”.

Zulke ingrepen zijn momenteel in de sector eerder regel dan uitzondering. In Nederland krijgen negen grote theatergezelschappen langjarige financiële steun van het ministerie van OCW. Ze ontvangen van het rijk tussen 2021 en 2024 elk een vast bedrag tussen pakweg 1,5 en 3 miljoen euro per jaar, naast gemeentelijke cultuursubsidies. Maar die financiële steun blijkt momenteel voor de gezelschappen onvoldoende. Ondanks extra coronasteun heeft het merendeel in 2022 of 2023 geen sluitende begroting.

2 ‘Het aantrekken van nieuwe technici blijft een groot probleem’ (Theater Rotterdam)

Het was landelijk nieuws in november: het Internationale Theater Amsterdam (ITA) maakte bekend dat het vanaf de winter meerdere producties afgelastte om de werkdruk het hoofd te bieden. Vooral technisch personeel was in coronatijd vertrokken naar beter betaalde banen met een negen-tot-vijf-rooster.

Dat probleem beperkt zich geenszins tot Amsterdam, vertelt Walter Ligthart, zakelijk directeur van Theater Rotterdam (TR). Er staan in zijn gezelschap momenteel vier vacatures open in de ploeg van dertig theatertechnici. „Jonge mensen voelen bij het theater niet meer de romantiek van vroeger.”

Het gaat al wel beter dan rond de jaarwisseling, toen hij zeven vacatures had, zegt Ligthart. Op allerlei manieren probeert hij technisch personeel te behouden en te werven: van werkervaringsplaatsen en interne cursussen tot gunstigere werkroosters. Sinds afgelopen najaar werkt TR samen met Het Nationale Theater en het Nederlands Danstheater (beide in Den Haag) om mbo-studenten techniek binnen te halen. Vier studenten liepen stage, maar ze bleven geen van allen. „Het heeft blijkbaar tijd nodig.”

Bij meerdere gezelschappen leidde de personeelskrapte het afgelopen jaar tot spanningen. Bij Het Nationale Theater (HNT) trokken vorig jaar meerdere afdelingen aan de bel bij de ondernemingsraad omdat de werkdruk „onhoudbaar” was.

„We kampten met ziektes in cast en crew. En als er een gespecialiseerde technicus uitvalt, vind je niet zomaar een vervanger”, vertelt zakelijk directeur Lidy Klein Gunnewiek van HNT. In de laatste maanden van 2022 annuleerde HNT noodgedwongen zo’n 15 procent van de programmering, ook voor gastgezelschappen die in Den Haag in de Koninklijke Schouwburg of het Theater aan het Spui spelen.

Dit jaar heeft HNT al bij voorbaat minder voorstellingen ingeroosterd, zegt Klein Gunnewiek. „We hebben liever dat straks blijkt dat we wat extra’s kunnen inplannen.”

3 ‘De kosten van decormaterialen als hout en metaal rezen de pan uit.’ (Toneelgroep Maastricht)

Minder opvoeren is ook een manier om kosten te besparen. „Wij grappen weleens: het goedkoopste theater is een dicht theater”, zegt Walter Ligthart van TR. Oftewel: niet-commerciële gezelschappen maken zelden winst op een tournee.

‘Geen theater maken’ is geen optie, en dus snijden gezelschappen nu noodgedwongen in alle typen productiekosten, want álles is duurder. Veel genoemd: personeel. Cao-lonen gaan omhoog, technisch personeel is schaars en dus kostbaar. En voor de langere termijn hameren de ministeries van OCW en Sociale Zaken op ‘fair pay’: de arbeidspositie van zzp’ers moet verbeteren.

„Je moet artistiek scherpere keuzes maken”, zegt Harmen van der Hoek van NITE in Groningen. „We huren minder technisch materiaal zoals lampen en geluidszenders. En we nemen dan toch niet die achtste acteur of derde muzikant mee.”

Gezelschappen met een eigen theater voelen bovendien de hogere energieprijzen. Het Nationale Theater in Den Haag moet twee theaters en een kleinere zaal verwarmen en verlichten. De energierekening van het gezelschap is dit jaar met 650.000 euro gestegen, vertelt Lidy Klein Gunnewiek.

Ze schreef mede dankzij de extra corona-subsidie in 2022 nog zwarte cijfers, maar HNT verwacht dit jaar een tekort van maar liefst 2,5 miljoen euro. „We zijn de afgelopen jaren zuinig geweest met de coronasteun van het ministerie van OCW; dit jaar gebruiken we al die reserves.”

4 ‘We kunnen minder doen dan in ons meerjarenplan staat’ (Het Nationale Theater)

Theatergezelschappen proberen hun eigen inkomsten op te voeren. Soms lukt dat door de kaartverkoop. Theatergroep Oostpool uit Arnhem oogstte een uitzonderlijk succes met de tournees van Girls and Boys en Midzomernachtsdroom, en eindigde het jaar met twee keer zo veel publieksinkomsten als begroot – al viel Daria Bukvic, die beide producties regisseerde, daarna oververmoeid uit.

Bij de meeste gezelschappen kwam de zaalbezetting pas eind 2022 weer op het niveau van voor corona, of zelfs dat niet. „Een deel van het ‘traditionele’, wat oudere publiek, [blijft] nog steeds weg”, schrijft Theater Utrecht. Andere trend: theaterbezoekers kopen hun kaartjes pas op het laatste moment, wat de inkomsten onvoorspelbaar maakt en de marketing ingewikkeld.

Met project-subsidies van cultuurfondsen, sponsorgeld en commerciële zaalverhuur proberen gezelschappen toch geld te verdienen. Genoeg levert dat nog niet op. En dus brengen veel gezelschappen dit jaar minder dan voorheen.

De gezelschappen vragen zich af in hoeverre hun subsidiegevers de kostenstijgingen willen compenseren. Het ministerie van OCW zou deze donderdag de jaarlijkse inflatiecorrectie aankondigen. Steden als Den Haag of Rotterdam besluiten daar in de zomermaanden over. Of het totaal genoeg zal zijn om het gat te dichten, is nog onduidelijk. „Ik begrijp wel dat de stad Rotterdam moet kiezen: besteed je het geld aan armoede of aan theater?”, zegt Walter Ligthart. „Wat is cultuur je waard? Uiteindelijk is dat toch een politieke keuze.”

Over dit artikel Culturele instellingen die langjarige subsidie krijgen van het ministerie van OCW, moeten voor 1 mei een jaarverslag en financiële cijfers indienen. Die gegevens openbaar publiceren hoeft dan nog niet. De negen grote, door het ministerie van OCW gesubsidieerde theatergezelschappen hebben inmiddels wel bijna allemaal hun jaarverslag online gezet, of stuurden de documenten op verzoek toe. NRC las de jaarverslagen van Het Nationale Theater (Den Haag), Theater Rotterdam, Noord Nederlands Toneel/NITE (Groningen), Oostpool (Arnhem), Het Zuidelijk Toneel (Tilburg), Tryater (Leeuwarden), Theater Utrecht en Toneelgroep Maastricht. Samen geven ze een goed beeld van de sector; alleen het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) ontbreekt. Personeelsgebrek, structureel lagere publieksinkomsten en hoge energierekeningen zijn overigens niet uniek voor theatergezelschappen. Vergelijkbare problemen spelen ook bij andere podiumkunsten, zoals klassieke muziek en dans.