Leen Pfrommer, een van de bekendste schaatstrainers aller tijden, op 87-jarige leeftijd overleden

Leen Pfrommer, een van de bekendste schaatstrainers die Nederland ooit gekend heeft, is woensdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie aan persbureau ANP. Hij stierf na een kort ziekbed in het UMC Utrecht. Pfrommer coachte onder andere de schaatskampioenen Marianne Timmer, Ard Schenk, Kees Verkerk (Ard en Keessie).

Na een eigen schaatscarrière in de subtop en een opleiding tot beroepsmilitair ging Pfrommer in 1965 aan de slag als trainer, van onder meer Piet Kleine en Jan Bols. Die laatste haalde hij hoogstpersoonlijk over om zijn wielercarrière in te ruilen voor het schaatsen. Drie jaar later werd hij bondscoach en ging hij met zijn pupillen naar de Olympische Spelen. Dat bleef hij tot 1977, toen zijn eigen ploeg tegen hem in opstand kwam. Ze waren ontevreden over zijn trainingsaanpak.

Sportcommentator

Tot op hoge leeftijd bleef Pfrommer werken als schaatscoach. Aan het eind van zijn carrière werkte hij bij de DSB-ploeg van Dick Scheringa. In zijn dertig jaar als trainer begeleidde hij meer dan honderd schaatsers. Ook werkte hij in de jaren tachtig een aantal jaar als commentator bij de NOS en zat hij namens de VVD in de gemeenteraad van Ermelo, een plek die hij met voorkeursstemmen behaalde.

Pfrommer was getrouwd met oud-schaatsster Ietje Louwen, die hij op het ijs ontmoette.