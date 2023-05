Stel dat de oppositie aanstaande zondag bij de Turkse verkiezingen in één keer wint en er geen tweede stemronde nodig is. Dan zullen miljoenen mensen groot feest vieren. Eindelijk een nieuw perspectief na 21 jaar! Maar de huidige president Erdogan heeft de laatste jaren zijn controle op de instituties versterkt en de rechtsstaat verder aangetast. In hoeverre kan een nieuw bewind dat hele gecorrumpeerde systeem binnen een paar jaar weer herstellen? Het zal een lange pijnlijke weg worden waarbij de toekomstige regering diep moet ingrijpen.

De economische ontwikkelingen van de laatste jaren in Turkije hebben de gewone man het meest pijn gedaan. Een jarenlange, torenhoge inflatie heeft tientallen miljoenen Turken sterk verarmd. Een van de oorzaken is aantasting van de onafhankelijkheid van de Turkse centrale bank door Erdogan. Erdogan geloofde niet dat verhogen van de rente helpt tegen jarenlange inflatie en staat dat sinds kort pas toe.

Als de oppositie wint zal allereerst de onafhankelijkheid van de centrale bank hersteld moeten worden om de inflatie geleidelijk onder controle te krijgen. Het is ook een eerste stap om buitenlandse investeerders weer vertrouwen te geven in het land. Kemal Kiliçdaroglu, de leider van de oppositie, belooft een internationaal gezaghebbend persoon te benoemen aan het hoofd van de centrale bank.

Hoe dan ook zal de binnenlandse economie waarschijnlijk eerst door een diep dal gaan; nieuw beleid met ook een verantwoord begrotingsbeleid (Turkije leeft al jaren op te grote voet) heeft tijd nodig voordat het effect heeft. Krijgt Kiliçdaroglu dat goed uitgelegd aan de Turkse bevolking? De bevolking zal geduld moeten hebben om haar keuze voor de oppositie echt in de portemonnee te voelen. Terwijl Erdogan dan vanuit de oppositiebankjes ongetwijfeld voortdurend zal roepen hoe slecht het allemaal gaat onder Kiliçdaroglu.

Herstel van de democratie, rechtsstaat en een onafhankelijke pers zullen evenmin makkelijk gaan. Immers, president Erdogan controleert naast de instituties ook verreweg de meeste media. Hoewel de oppositie een sterke wil toont om te willen veranderen zal Erdogan blijven roepen dat onder zijn leiding alles beter is.

Daarom zal Europa de nieuwe regering voluit moeten steunen als Kiliçdaroglu aan de macht is. Het is voor de EU van groot belang dat buurland Turkije zich tot een stabiele democratie ontwikkelt met een voorspelbare binnen- en buitenlandse politiek en weer een gezonde economie.

Economisch zou Turkije zelfs deels de positie van China kunnen overnemen voor Europa. In Turkije is arbeid beduidend goedkoper dan bij ons. In het land is er voldoende basis om de maakindustrie nog verder te moderniseren. Turkije stuurt aan op een energietransitie, investeert in hernieuwbare energie en in nieuwe technologieën zoals AI. Europa kan de komende jaren de hele leveranciersketen waar China een grote rol in heeft herzien.

Verder is Turkije het toevluchtsoord voor vijf miljoen legale en illegale vluchtelingen uit onder andere Syrië en Afghanistan. Turkije wil af van die vluchtelingen. Europa zal samen met Turkije in gesprek moeten gaan met de herkomstlanden. Het probleem overlaten aan Turkije met wat geld uit de EU-kas lost het fundamentele probleem niet op.

Turkije ruimhartig de hand reiken is tegelijk een gok voor Europa. Want Erdogan is niet verdwenen als hij de verkiezingen verliest. Hij zal er alles aan doen om snel terug te keren. Dat dat goed mogelijk is, heeft Netanyahu in Israël bewezen, die in 2021 de verkiezingen verloor van een monsterverbond van tegenstanders, maar inmiddels weer aan de touwtjes trekt.

Toch heeft Europa geen keus. Bij het laten bungelen van Turkije is de kans dat Erdogan terugkeert alleen maar groter, waarna economie, rechtsstaat en democratie nog verder afglijden, en er een nog grotere exodus op gang komt vanuit Turkije naar Europa dan nu al gaande is.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.