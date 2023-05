Kabinet blijft na consternatie ‘bed-bad-brood’ toch financieren volgens gemaakte afspraken

Het kabinet blijft de opvang van ongedocumenteerde vreemdelingen tóch financieren volgend jaar, nadat het dinsdag aankondigde — tegen afspraken in — de geldkraan dicht te draaien. Dat meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. In plaats van de financiering stop te zetten zoals hij had aangekondigd, blijft hij volgens de gemaakte afspraken betalen voor de pilot terwijl hij inzet op uitbreiding naar een ‘landelijk dekkend netwerk’.

De zogenoemde bed-bad-brood-regeling voorziet sinds 2019 vijf gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven) van geld voor de opvang van mensen die onrechtmatig in Nederland verblijven. Het gaat volgens een conservatieve schatting van het ministerie van Justitie en Veiligheid om 18.000 tot 27.000 mensen. Zij kunnen in principe niet rekenen op opvang vanuit de overheid, maar onder kabinet Rutte II onderhandelden de VVD en de PvdA het (onpopulaire) compromis uit dat ongedocumenteerde vreemelingen, mits ze meewerken aan uitzetting, toch voorzien worden in basisbehoeften. Ook in daaropvolgende kabinetten bleef de pilot staan. Momenteel wordt de opvang van zo’n tweeduizend mensen grotendeels vergoed door het Rijk.

Daar leek plotsklaps een einde aan te komen toen uit de Voorjaarsnota bleek dat Van der Burg vanaf 2024 zou stoppen met de financiering. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei dat de eenzijdig genomen beslissing niet past bij „de interbestuurlijke verhoudingen”; het kabinet en de gemeenten zijn namelijk constant met elkaar in overleg. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie wezen op het regeerakkoord, waarin afgesproken was om de opvang uit te breiden tot een landelijk netwerk.

