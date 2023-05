Inwoners van Zwitsers bergdorpje worden geëvacueerd vanwege glijdende berghelling

In het Zwitserse bergdorpje Brienz moeten deze week alle inwoners plots hun spullen pakken en zich klaar maken om te vertrekken. Zo’n twee miljoen kubieke meter steen van hogerop de berg glijdt steeds sneller naar beneden en dreigt ergens komende dagen op het dorpje met enkele tientallen inwoners in de Alpen neer te kletteren. Dat schrijft de Zwitserse omroep SRF woensdag.

Al jaren weten inwoners van Brienz dat de berghelling, die ze zelf ‘het eiland’ noemen, richting het dorpje glijdt. Douwe van Hinsbergen, geoloog aan de Universiteit Utrecht: „Als je naar het dorpje kijkt, zie je dat het onderaan een verticale helling ligt. Ook vallen zo nu en dan stukken steen in de achtertuinen van inwoners.” Daarnaast is Brienz zelf ook gebouwd op een stuk grond dat steeds verder afzakt, waardoor de kerktoren scheef staat.

Vanwaar dan nú de haast om te vertrekken? Normaal glijdt het rotsblok met een rustige snelheid van zo’n dertig meter per jaar naar beneden, maar de laatste dagen neemt die snelheid toe. Dat volgt uit berekeningen aan ‘het eiland’ met laser -metingen die gedaan worden om de situatie in de gaten te houden. Geologen verwachten dat de berghelling binnen drie weken bij Brienz aankomt. Van Hinsbergen: „En als het stuk afbreekt en een lawine van zo’n twee miljoen kubieke meter aan stenen en rotsen over het dorp raast, is dat levensgevaarlijk.”

Barstjes in gesteente

Wel vaker razen stenen over dorpen in de Alpen. „In de Alpen liggen allemaal losse lagen steen”, zegt Van Hinsbergen. „Die zwakkere, losse lagen ontstaan bijvoorbeeld wanneer water in barstjes in het onderliggende gesteente bevriest en ontdooit.” Vervolgens glijdt zo’n los stuk berghelling naar beneden. Dat kan op grofweg twee manieren. „Het kan langzaam in zijn geheel naar beneden glijden. Dan plooit de steenlaag onderaan de berg wat op. De berghelling kan ook opbreken in losse stukken. Dan krijg je een gewelddadige lawine van stenen.”

Brienz is een rustig dorpje, in het oostelijke kanton Graubünden. Uiterlijk vrijdag moet het dorp ontruimd zijn van de autoriteiten. Inwoners zeggen tegen SRF dat ze niet hadden verwacht dat het zo snel zou gaan. Een van hen zegt: „Ik ben er geboren en getogen. Eigenlijk zijn we gewend aan de glijbaan.” Videobewaking moet voorkomen dat het dorp wordt geplunderd. Of de inwoners terug kunnen naar het dorp, is nog onduidelijk.

Correctie (10 mei 2023): Boven een eerdere versie van dit artikel stond eerder een foto van een ander dorp dat ook Brienz heet, maar waar geen gevaar van vallend gesteente dreigt. Dat is hierboven aangepast.