Internationale politiesamenwerking moet identiteit 22 vermoorde vrouwen achterhalen

Interpol heeft een campagne gelanceerd om de identiteit van 22 vrouwen te achterhalen die vermoedelijk zijn vermoord. Dat kondigde de internationale politieorganisatie woensdag aan. De stoffelijke resten van de vrouwen werden de afgelopen decennia aangetroffen op verschillende locaties in Nederland, België en Duitsland. De campagne Identify Me is een samenwerking tussen de Nederlandse, Belgische en Duitse politieautoriteiten. Onder de cold cases zitten negen Nederlandse zaken.

Van een vrouw die werd aangetroffen op een Nederlandse parking naast de snelweg in oktober 1976 tot een dodelijke vondst in een gemeentelijk park in België in augustus 2019: wie de 22 vrouwen zijn en waar ze vandaan komen, is niet bekend. Ook de daders werden nooit gevonden. Eerdere pogingen van de nationale politiediensten om de slachtoffers te identificeren werden volgens Interpol bemoeilijkt omdat deze vrouwen niet uit de betreffende landen komen. De koepelorganisatie vermoedt dat de vrouwen doelbewust in de landen zijn gedumpt om het strafrechtelijk onderzoek te bemoeilijken.

Interpol speelt al jaren een sleutelrol bij het faciliteren van de uitwisseling van informatie tussen politieorganisaties. Woensdag werd een lijst gepubliceerd met tekeningen op basis van gezichtsreconstructietechnologieën van de vrouwen. Ook deelde de organisatie video’s en foto’s van gevonden bezittingen zoals sieraden en kleding die werden aangetroffen op de locaties. De campagne doet beroep op bekende mensen uit Nederland, Duitsland en België die in een video mensen aanmoedigen om informatie over de vrouwen te delen. Onder meer actrice Carice van Houten en zangeres S10 doen mee aan de oproep.

„De meeste van de 22 slachtoffers stierven op een gewelddadige manier”, staat in een verklaring van de Nederlandse politie. „Sommigen werden voor hun dood mishandeld of uitgehongerd voordat ze stierven”. De precieze doodsoorzaak in meerdere van de verdwijningszaken is onduidelijk. Het is bekend dat vrouwen onevenredig vaak worden getroffen door gendergerelateerd geweld, waaronder huiselijk geweld, aanranding en mensenhandel. Volgens de Europese Commissie krijgt naar schatting een op de drie vrouwen in de EU te maken met vormen van geweld, van seksuele intimidatie tot huiselijk geweld.