Indiase truckers-kunst op Nederlandse werkpakken

Bonne Reijn in een pak dat is beschilderd door de Indiase vrachtwagenkunstenaar Kafeel Ahmed Ansari.

Het is een in Nederland vrij onbekende kunstvorm: Phool Patti, Indiase truck-kunst. Modeontwerper Bonne Reijn (32) maakte kennis met de van onder tot boven beschilderde vrachtwagens na een oproep op Instagram waarin hij fotomodellen zocht voor zijn genderloze katoenen werkpakken. Hij kreeg een reactie van Farid Bawa, een in India geboren ontwerp-directeur bij een reclamebureau in Amsterdam. Het eerste wat de Indiër na aankomst in Nederland kocht was een pak van Bonne Suits, vertelde hij de ontwerper.

Bawa vertelde ook over het transportbedrijf van zijn grootvader. En over zijn organisatie All India Permit, die hij oprichtte om de Indiase truck art te promoten. Indiase vrachtwagenchauffeurs zijn soms maanden achter elkaar onderweg, omdat de vrachtwagen dan hun huis is, maken ze die zo mooi mogelijk. Ze laten hun trucks decoreren met handgeschilderde symbolen (tijgers, duivels), uitgebreide patronen en eigenzinnige slogans in een gedurfde typografie (‘Horn please’). Al decennia maken de kleurrijke kunstwerken-op-wielen deel uit van het visuele erfgoed van India.

Pak van Akhlaq Ahmad. Foto Bonne Reijn en Farid Bawa

Bestickeren

Het ambacht staat echter onder druk, omdat veel grote truckbedrijven zijn overgegaan op het bestickeren van de vrachtwagens. Om de esthetiek van de handgeschilderde Indiase truck-kunst onder te aandacht te brengen en de truckschilders meer werk te bieden, ging Bawa samenwerkingen organiseren met westerse bedrijven, zoals met Google een workshop voor aspirant-truckschilders. Ook beschilderden Indiase truckkunstenaars jeans van Levi’s en gymschoenen van Vans.

De meeste recente samenwerking is een project met Bonne Suits. Het resultaat, eenentwintig door Indiase truckkunstenaars beschilderde werkpakken en een stel affiches, is te zien in Galerie De Schans in Amsterdam. De ontwerper is voor het project twee keer naar Nagpur gereisd, een stad in het hart van India. Reijn en Bawa bezochten er bedrijven waar nieuwe vrachtwagens ‘versierd’ worden en reisden stukken mee op trucks. In de galerie hangen twintig foto’s die ze op hun reizen maakte.

Samenwerken met kunstenaars deed Reijn al vele malen. Met fotografe Viviane Sassen bijvoorbeeld en met beeldhouwer Gert Wessels. Ter gelegenheid van de grote Vermeer-tentoonstelling ontstond zo een collectie met drie werkpakken in ‘Vermeer-kleuren’.

De Indiase kunstenaars krijgen de helft van de verkoopprijs (350 euro) van de door hen beschilderde werkpakken. Zo’n culturele uitwisseling heeft grote voordelen, zegt Reijn. „Ik kan niet alleen laten zien hoe mooi die Indiërs kunnen schilderen, ik kan ze ook volgens westerse standaard betalen.”

AIP X Bonne Suits zijn t/m 14/5 te zien in Galerie De Schans, Warmoesstraat 67 in Amsterdam. Zie ook: De eenentwintig werkpakken uit de seriezijn t/m 14/5 te zien in Galerie De Schans, Warmoesstraat 67 in Amsterdam. Zie ook: bonnelife.com en allindiapermit.com

