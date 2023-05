Het leven kan een Wes Anderson-film zijn

Hoe zou een Wes Anderson-film in Noord-Brabant eruitzien? De bus naar Den Bosch arriveert bij de halte in Vlijmen in de regenachtige ochtendschemer. Het beeld is symmetrisch, de kleuren uitbundig en de sfeer nostalgisch. De camera staat stil bij het ansichtkaartwaardige Eethuys Vlijmen. In een hypnotische detailopname staat een stapel goudgele worstenbroodjes centraal. In de excentrieke cinematografische wereld van de Amerikaanse regisseur Anderson (1969) is de maffe werkelijkheid met enorme aandacht voor detail gestileerd. Zo ook in het korte filmpje van NPO 3FM op TikTok waarin dj’s Rob Janssen en Wijnand Speelman meedoen aan de opmerkelijke trend waarbij normale mensen op de socials hun eigen wereld vertalen naar het filmuniversum van de gevierde cineast.

Op TikTok zijn de filmpjes onder de hashtag #WesAnderson nu al een miljard keer bekeken. Begin april deelde TikTokker Ava Williams haar treinreis van haar ouderlijke huis in Niantic, Connecticut naar haar woonplaats New York. „Doe alsjeblieft niet alsof je in een film van Wes Anderson zit”, staat er aan het begin van de korte film, waarna ze tóch haar saaie reis omtovert tot een cinema-dagdroom. Ondertussen is haar filmpje meer dan twee miljoen keer leuk gevonden.

Droge humor

In perfect symmetrische shots – in de stijl van Anderson – staat Williams’ telefooncamera stil bij het treininterieur; zijzelf voor de trein met een neutrale gezichtsuitdrukking; haar schoenen; haar notitieboekje; haar kaartje. Een warm en ietwat sullige melodie gespeeld op het klavecimbel wekt de illusie dat de onderneming hartstikke moedig is. Het gespeelde nummer komt uit de film The French Dispatch (2021) en is gecomponeerd door Alexandre Desplat die vaak samenwerkt met Anderson. Cinefielen herkennen het meteen: het 24 seconden durende filmpje is een ode aan het werk van de in Houston geboren regisseur.

De trend laat zien hoe groot de behoefte is onder socialemediagebruikers om het alledaagse te verrijken. TikTok heeft dat goed begrepen en biedt steeds meer filters aan die met gebruik van kunstmatige intelligentie het gezicht van de gebruiker ‘opknappen’ – het alledaagse wordt een glamourfoto. De methode van de Anderson-adepten is eenvoudiger: met een paar kleurenfilters waarmee elke smartphone tegenwoordig is uitgerust valt het kleurenpalet van Andersonfilms goed genoeg te evenaren. Daarna hoeft de gebruiker alleen nog zichzelf en de objecten in de film niet al te serieus te nemen. Droge humor is wat een Wes Anderson-film zo kenmerkend luchthartig maakt.