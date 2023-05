Extreem weer neemt toe, dus de schade ook

Nooit eerder moesten Nederlandse verzekeraars zoveel uitkeren voor weerschade als in 2022: 886 miljoen euro. Dat is bijna het dubbele van de 465 miljoen euro die de weerschade in 2021 hen kostte. Grootste schadepost waren februaristormen Dudley, Eunice, en Franklin, samen goed voor 714 miljoen euro. Het Verbond van Verzekeraars, de brancheorganisatie van Nederlandse verzekeraars, wil dat men zich bewuster wordt van het risico op schade door extreem weer, zoals hevige regen- of hagelbuien en stormwinden.

Om schadeclaims door hagel, storm, of overstromingen bij te houden brengt het Verbond van Verzekeraars sinds 2007 de ‘Klimaatschademonitor’ uit. Die laat zien waar in Nederland door welke weersomstandigheden schade ontstond. Uitschieters waren, naast de februaristormen van 2022, de overstromingen in Limburg in 2021 (211 miljoen euro), en de hagelbuien in Zuidoost Brabant in juni 2016 (667 miljoen euro).

Welk deel van het totale aantal schadeclaims door extreem weer komt, kan Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, niet zeggen. Maar „substantieel” is het zeker, en belangrijker: het aandeel groeit. „Als je ook naar internationaal onderzoek kijkt, zie je dat het een stijgende trend is.”

Klimaatverandering

Die stijging komt door klimaatverandering, zegt Rob Sluijter van het KNMI. Al waren de stormen van februari 2022 niet toe te schrijven aan de opwarming van de aarde, de toename van andere weerrisico’s was dat wel. Droogten duren langer, als het wél regent, regent het harder. Ook extreme hagelbuien kunnen vaker voorkomen.

Sluijter werkt aan verbeterde waarschuwingssystemen voor zulke extreme weersomstandigheden. Die moeten burgers, bedrijven en overheden helpen om schade door extreem weer zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij zijn ook verzekeraars gebaat. Het Verbond werkt dan ook samen met het KNMI, bijvoorbeeld door data te leveren over waar de meeste schade wordt gemeld.

De systemen, al sinds 2020 in de maak, worden steeds verder ontwikkeld. „Nu geven we nog maximaal 48 uur van tevoren een stormwaarschuwing af. Maar we zien een storm soms al een week van tevoren aankomen, dus we gaan eerder waarschuwen.” Is een storm eenmaal op handen, dan kan het KNMI steeds preciezer aangeven waar die het hardst zal waaien. Specifieke gebieden, zoals een dorp, kunnen een uur van tevoren voor zware buien worden gewaarschuwd.

Die waarschuwing zal er ook vaker anders uitzien. Niet alleen: ‘Het gaat hard waaien’, maar ook: ‘Er kunnen bomen omvallen’. Sluijter: „Als je het concrete gevolg duidelijk maakt, zijn mensen meer geneigd te handelen.” Precies dat effect wil het Verbond van Verzekeraars aanmoedigen: dat mensen zich beter voorbereiden op slecht weer. Directeur Weurding denkt dat adviezen als ‘thuisblijven’ of ‘de auto bij bomen weghalen’ wel „tientallen miljoenen” per jaar kan schelen.

Veel weerschade kan voorkomen worden door goede voorbereiding, denkt het Verbond. Dat kan gaan om kleine dingen, zoals auto’s buiten het bereik van mogelijk omvallende bomen parkeren. Maar het kan ook gaan om grotere keuzes, zoals waar je huizen bouwt. Weurding: „Er is woningnood, maar je moet ook aan de lange termijn denken. Dus geen huizen bouwen die op termijn mogelijk niet te verzekeren zijn, omdat ze in de uiterwaarden staan. Ik wil niet aan bangmakerij doen, maar daar moeten we wel met z’n allen aan werken.”

Droogte niet, overstromingen wel

Verzekeraars dekken niet alle schade die extreem weer veroorzaakt. Schade aan niet goed onderhouden voorwerpen wordt bijvoorbeeld niet vergoed. Schade door droogte, bijvoorbeeld paalrot, valt doorgaans ook buiten de boot. „Droogte ligt genuanceerder, want dat ligt ook deels aan kunstmatig waterbeheer. Dat is niet te verzekeren, want het is geen plotseling onheil van buiten.” Wel valt droogte onder enkele losse regelingen voor agrariërs.

Tegen overstromingen is men de laatste jaren steeds beter verzekerd, tenzij de overstroming vanuit zee of een grote rivier komt. In 2021 overstroomde de Maas op een paar centimeter na, vertelt Weurding. Nu wil het Verbond graag met de overheid werken aan een financiële oplossing. Ook ziet het Verbond graag één schadeloket waar mensen zich kunnen melden. „In Limburg zagen we dat daar behoefte aan is.”

Of de toenemende klimaatkosten verzekeraars dwingen hun premies te verhogen, kan Weurding niet zomaar zeggen. „Daar gaan individuele verzekeraars over. Die zijn hierop voorbereid, hebben reserves en houden rekening met volatiliteit.” Die volatiliteit wordt deels opgevangen door herverzekeraars. Dat zijn internationale verzekeraars die de risico’s van verzekeraars zélf afdekken. „Als zij in andere landen met heel slecht weer te maken krijgen gaan de herverzekeringspremies omhoog. Dat merken wij dan wel weer.”