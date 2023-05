Examenstress: lossen bijlessen de corona-achterstanden op?

Morgen beginnen voor een kleine 200.000 scholieren de eindexamens. Voor het eerst sinds corona moeten ze die weer op eigen kracht doen. Onderwijsredacteur Patricia Veldhuis staat zelf voor de klas. Zij ziet hoe veel leerlingen nog steeds worstelen met de nasleep van de pandemie. Zijn commerciële bijlessen de oplossing?

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl

Verder lezen

Bijles is niet alleen voor rijke kinderen, maar expert waarschuwt: ‘Stop met pleisters plakken’

Ouders en leerlingen willen dat eisen voor het eindexamen nog één jaar worden versoepeld – minister en Inspectie niet