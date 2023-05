Eerste veroordeling van Trump is een nieuwe deuk in zijn winnaarsretoriek

De eerste veroordeling van Donald Trump is een feit. Dinsdag veroordeelde een jury in New York de oud-president én presidentskandidaat in een smaadzaak, aangespannen door een vrouw die Trump beschuldigde van verkrachting in 1996. De jury achtte verkrachting niet bewezen, maar aanranding wel en vond daarom ook dat de beklaagde de vrouw, journalist E. Jean Carroll, in haar goede naam had aangetast door haar van liegen te beschuldigen.

Na een korte beraadslaging van enkele uren stelde de jury voor om Carroll in totaal 5 miljoen dollar aan schadevergoedingen toe te kennen. Twee miljoen daarvan zijn ter compensatie van het leed dat de aanranding haar heeft veroorzaakt – ze zei tijdens haar getuigenis dat zij sinds het incident geen romantische of seksuele relaties meer heeft kunnen aanknopen. Voor de smaad die Trump haar met zijn ontkenning heeft aangedaan, kent de jury Carroll 2,7 miljoen dollar toe, waarvan 1,7 miljoen is geoormerkt voor het herstel van haar reputatie middels een speciaal programma. De overige 300.000 dollar moet Trump betalen omdat zijn gedrag , „bewust laks” is geweest, „uit haat, kwaadwilligheid, wrok of welbewuste, malicieuze onachtzaamheid van haar rechten”.

Op zijn eigen sociale platform (Truth Social, 5 miljoen gebruikers volgens Forbes) loog Trump dat hij in de federale rechtbank geen gelegenheid had gekregen om ter verdediging van zichzelf te spreken. Trump (mogelijk op aandringen van zijn advocaten) wílde niet spreken. De rechter had hem daartoe nadrukkelijk uitgenodigd, met een deadline van zondagmiddag. Trump zei al voor het vonnis dat hij in beroep zou gaan. Hij houdt vol dat hij „de hele vrouw niet kent” en dat hij haar nooit kán hebben willen verkrachten omdat zij „mijn type niet is”. Pijnlijk voor hem was in dit verband dat hij tijdens een verhoor in de herfst op een foto naar Carroll wees en meende dat zij zijn ex-vrouw was. Hij heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen dit vonnis.

Liefdadigheidsstichting

Nu is de vraag welke uitwerking dit vonnis buiten de rechtszaal heeft. Het is voor het eerst dat Trump is veroordeeld. Eerder wist hij telkens met een schikking een veroordeling te ontlopen, zoals in de zaak waarbij hij geld uit een liefdadigheidsstichting op zijn naam had gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2016. Ook moest hij schadevergoeding betalen aan studenten van de Trump Universiteit die ‘het geheim voor succes’ van de zakenman zouden leren, maar in plaats daarvan doorsnee cursussen kregen. Dit is een nieuwe deuk in zijn winnaarsretoriek, na het verlies van de verkiezingen in 2020 en het verlies van veel van de door hem gesteunde kandidaten in 2022.

Het is ook voor het eerst dat een presidentskandidaat met een veroordeling wordt geconfronteerd. Er komt in elk geval nog één strafzaak aan in verkiezingsjaar 2024, wegens valsheid in geschrifte – tenzij Trump daar gaat proberen te schikken. Verder lopen nog verschillende andere strafrechtelijke onderzoeken naar zijn handelwijze, bijvoorbeeld in de zaak van vertrouwelijke staatsdocumenten die hij achterhield voor het Nationaal Archief, en voor zijn optreden na zijn verkiezingsnederlaag van 2020. Hij zette bestuurders in staten waar hij verloren had onder druk om hem de verkiezing te schenken, of om willekeurige kiesmannen aan te stellen die niet voor de feitelijke winnaar Biden, maar voor Trump zouden stemmen. Ook onderzoekt het openbaar ministerie welke rol Trump heeft gespeeld bij de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers.

Tot dusver lijkt Trump electoraal weinig last te hebben van zijn juridische perikelen. Integendeel: sinds hij op verschillende fronten wordt vervolgd, is hij in peilingen zijn (potentiële) Republikeinse rivalen voorbijgesneld. Hij heeft bovendien veel meer geld weten in te zamelen voor zijn campagne. Woensdag verschijnt Trump bij de door hem doorgaans als ‘vijand van het volk’ bestempelde tv-zender CNN voor een publiek van Republikeinen en zwevende kiezers die hem vragen mogen stellen.