Een akelig, grimmig en strafbaar soort nationalisme – en dat op de avond van het Songfestival

Nederland was dinsdag pas als één na laatste aan de beurt bij de halve finale van het Eurovisie Songfestival, dus alle tijd om op het ander net te bekijken hoe het met een heel ander soort nationalisme staat. Een akelig, grimmig soort, en strafbaar bovendien. Ben van der Kooi showt Rutger Castricum de foto’s die hij maakte van een uitgebrande moskee in Vianen. Dat gebeurde twintig jaar geleden, maar de kleurenprints hangen nog altijd bij hem thuis aan de muur. „Waarom”, vraagt Rutger Castricum hem.

Castricum begint zijn serie Rutger en de nationalisten met de mededeling dat hij, in tegenstelling tot ‘veel anderen’, nieuwsgierig is naar wat Nederlandse nationalisten denken en waarom. Vandaar die vraag aan Ben van der Kooi. Die haalt zijn schouders op en zegt dat alles wat de islam schade berokkent „ons vrolijk stemt”. Ons dat zijn ‘wij’ radicaal-rechts. Ben zat anderhalf jaar in voorarrest toen hij een keer zelf een moskee in brand stak, dat was in Rotterdam. Maar de foto’s waarop hij werd herkend als dader waren onbruikbaar volgens de rechter, hij werd vrijgesproken.

En zo spreekt Castricum nog twee mannen van wie het gedachtegoed in botsing kwam met de wet. Mick Hensen was bij de mariniers gegaan om zijn vaderland te verdedigen. Tot hij ontdekte dat de echte vijand zich in eigen land ophield. Toen hij het „liegen en bedriegen” van de Nederlandse overheid en de politiek wereldkundig maakte in video’s en vlogs, werd hij door de veiligheidsdiensten op een terreurlijst geplaatst.

Rotterdammer Géza Hegedüs was precies één dag lijsttrekker voor de PVV. Hij moest weg omdat hij in een podcast van de extreem-rechtse groepering Erkenbrand had gesproken over de onwenselijke ‘vermenging’ van witte meisjes met niet-witte jongens. Dat vond zelfs PVV-leider Wilders te gortig, of te strafbaar, dat kan ook. Hegedüs kreeg dertig uur taakstraf voor zijn uitlatingen.

Castricum laat de nationalisten hun ‘meningen geven’ en ‘feiten benoemen’ – over vrijheid die stopt als de islam begint, over massa-immigratie en buitenlanders – maar niet zonder tegenspraak. Een enkele keer lukt het hem ze klem te praten – Hegedüs wil dat ‘buitenlanders’ die de wet overtreden teruggaan naar ‘eigen land’. Dus zou hij, geboren Hongaar mét een strafblad ook uit Nederland weg moeten. Puntje voor Castricum. Op andere ideeën zal hij ze er niet mee brengen.

Een van de tolerantste landen ter wereld

Alsof het afgesproken werk was, kwam Omroep Zwart daarna met het derde deel van Hoe.... is Nederland? Op de puntjes kan homofoob staan, seksistisch of fatshamend. Dit keer stond er: racisme. In de voice over vertelt Adriaan van Dis hoe hoog ‘wij’ Nederlanders scoren op de ranglijsten van welvaart, opleiding, geluk. Hoe trots we zeggen dat Nederland één van de tolerantste landen van de wereld is. Of nee: „Dat wáren we.” Want daarna laat presentator Dwight van van de Vijver de kijker zien hoeveel ruimte er zit tussen wat we denken te menen en feitelijk vinden. Vraag je tweeduizend Nederlanders in een enquête of de grenzen dicht moeten voor asielzoekers, dan vindt zestig procent dat onaanvaardbaar. Vraag je vervolgens of de asielopvang binnen een straal van 500 meter rond hun huis mag komen, dan vindt 41 procent (van die 60) dát onacceptabel. Vraag je het Nederlanders – zonder camera – op straat dan zeggen ze dat ze Oekraïners prima vluchtelingen vinden, want wit. En ongevraagd maken diezelfde vriendelijke voorbijgangers nog wat opmerkingen die zo bij Rutger Castricum in de uitzending hadden gekund. O, en uitzendbureaus expliciet vragen om een Nederlands uitziende receptionist, of in elk geval één zonder hoofddoek, dat kan ook gewoon nog.

Staartje Songfestival gekeken. Nederland ligt eruit. Maar dat wisten we eigenlijk al.