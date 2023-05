De coronapandemie is voorbij, behalve in de Tweede Kamer

Volgens minister Ernst Kuipers (Zorg, D66) „is het nu te vergelijken met andere luchtweginfecties”. Volgens de WHO is geen sprake meer van een „internationale noodsituatie op het gebied van volksgezondheid”. Toch debatteerde de Tweede Kamer woensdag urenlang over corona. Een dag eerder werden de Kamerleden als vanouds in een technische briefing bijgepraat door onder meer good old Jaap van Dissel – de RIVM-directeur die eind van dit jaar met pensioen gaat.

Het kabinet besloot in maart al dat Covid-19 de „endemische fase” had bereikt. Het virus blijft aanwezig, maar de bevolking heeft door vaccinatie of doorgemaakte infectie immuniteit opgebouwd. Daarom vervielen ook de laatste coronamaatregelen en verdween het virus naar de achtergrond.

Het debat over „ontwikkelingen rondom het coronavirus” – waar voor het eerst het thema „pandemische paraatheid” aan was toegevoegd, voelde dan ook een beetje als mosterd na de maaltijd. Maar voor coronasceptische partijen bleek het een mooie kans nog eenmaal alle bekende kritiek uit de kast te halen. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FvD) sprak over corona als „het grootste bedrog uit de Nederlandse geschiedenis”, over „vaccinschade”, „absurde coronamaatregelen” en een virus dat „in een lab is gemodificeerd”. Wybren van Haga had het over artsen die de mond werd gesnoerd terwijl ze achteraf gelijk hadden en noemde de vorige minister voor Zorg Hugo de Jonge (CDA) iemand die „pertinent onjuistheden verkondigde”.

Het leidde tot veel ergenis bij de andere partijen. „We zijn weer heel erg aan het terugkijken op de afgelopen drie jaar. Daar heb ik moeite mee”, zei Judith Tielen (VVD) voorzichtig. Ze verwees naar de komende parlementaire enquête die het coronabeleid moet evalueren – binnenkort wordt het onderzoeksvoorstel gepresenteerd.

Zelf wilde de VVD, net als de meeste partijen, het liever hebben over de problemen die corona nu nog veroorzaakt. Met stip op één: long covid. Daar bestaat in de Kamer groeiende onrust over. Kamerleden vragen zich af of er voldoende onderzoek wordt gedaan, en vinden de eenmalige tegemoetkoming (van 15.000 euro) voor zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf long covid opliepen te mager en de groep te beperkt.

Er is veel onduidelijkheid over het aantal long covid-patiënten. Tijdens de technische briefing liepen de schattingen fors uiteen. Jaap van Dissel sprak over 400.000, Jolande Sap van het Maatschappelijk Impact Team over zo’n 93.000 mensen, Alfred Olde Loohuis van C-support, dat patiënten ondersteunt, denkt aan meer dan 40.000 patiënten.

Veel Kamerleden willen dat het aantal long covid-patiënten wordt geregistreerd. Kuipers vindt dit tot nog meer werklast in de zorg leiden. Hij vindt het ook niet nodig: „We kunnen al een goede inschatting maken over de omvang van het probleem en de diversiteit van de klachten.”

Kuipers beloofde de Kamer wel dat de GGD’s de komende jaren extra geld krijgen om beter voorbereid te zijn op een nieuwe pandemie. Ook werkt het kabinet aan een landelijk expertisecentrum voor long covid, waarover in juni meer bekend moet worden.

Ook Kuipers kon het niet nalaten een stap terug in de tijd te doen en terug te blikken op de coronacrisis, „die echt achter ons ligt”. Hij heeft „lessen geleerd”, zei hij. Zoals meer oog hebben voor de sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen van maatregelen. Hij noemde specifiek de scholensluiting en het sluiten van sportfaciliteiten voor de jeugd: „Dat hadden we echt anders moeten doen. Dit heeft zeer langdurige effecten.”