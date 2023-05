Kamer vol scepsis over stikstoffonds en over ‘kamikazepiloot’ CDA die het kabinet gegijzeld houdt

Wie woensdag naar Christianne van der Wal luistert, kan even de indruk krijgen dat de minister voor Natuur en Stikstof alleen toestemming van de Tweede Kamer nodig heeft om een bankrekening te openen, en is dat nou echt zoveel gedoe waard? De grote stikstofbeslissingen moeten nog volgen, houdt Van der Wal (VVD) de Kamer voor, of ze zijn al genomen.

Zo bekeken is het debat over het stikstoffonds van Van Der Wal – of het Transitiefonds, zoals het officieel heet – weinig meer dan een technocratische exercitie. In die taal spreekt de minister er ook over als ze uitlegt dat ze alleen een eerste stap – die bankrekening dus – wil zetten: „We zijn de infrastructuur aan het inregelen voor de instellingswet van het transitiefonds.”

Die uitleg is volgens de Kamer wel heel beperkt. Want als het fonds eenmaal bestaat, wordt het steeds waarschijnlijker dat het kabinet daarmee ook de begrote 24,3 miljard euro aan belastinggeld gaat uitgeven aan de stikstofaanpak, terwijl de richting voor velen nog onduidelijk is.

De vier coalitiepartijen van Rutte IV – VVD, D66, CDA en ChristenUnie – hebben weliswaar in het regeerakkoord afgesproken dat de natuur in 2030 zoveel beter af moet zijn dat de stikstofuitstoot om dat te bereiken gehalveerd moet worden, maar de huidige wet schrijft het jaar 2035 voor. De minister blijft erbij dat 2030 vaststaat: „Die afspraak voer ik uit.”

Een vage handtekening

Ferme woorden, maar ook Van der Wal weet dat de praktijk minder stellig is. Sinds de provinciale verkiezingsuitslag van maart heeft het CDA immers aangekondigd dat het opnieuw over deze datum en de gehele stikstofaanpak wil onderhandelen, een jokerkaart die de partij ieder moment kan uitspelen.

Zo hangen er veel grote vragen boven de bankrekening van Van der Wal. Niet voor niets is het al de tweede keer dat de Tweede Kamer uitgebreid over de oprichting van het fonds debatteert. Hetzelfde debat stond in april ook al op de agenda, maar werd toen halverwege uitgesteld, omdat er te veel vragen en amendementen zouden zijn.

In de tussentijd kwam er goed nieuws: de regeling waarmee het kabinet de grootste uitstoters, de piekbelasters, wil uitkopen, kreeg groen licht uit Brussel. Maar verder zijn de vragen van toen de vragen van nu: Van der Wal kan nog steeds weinig antwoorden geven. Daardoor kan ze ook weinig bieden of beloven aan PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, partijen die sympathie hebben voor de stikstofreductieplannen, maar met twijfels achterblijven.

De drie partijen willen bijvoorbeeld – net als een Kamermeerderheid – dat ook de Rabobank, die de uitdijende groei van de Nederlandse landbouw mede heeft gefinancierd, gaat meebetalen. En ze willen perspectief voor agrariërs die stoppen of anders gaan boeren.

Daar gaat het debat niet over, zegt Van der Wal, daar is het Landbouwakkoord voor. Ze wordt er, bekende ze, zelf ook ongeduldig van. „Op die antwoorden zitten we allemaal met smart te wachten.” Alleen: het Landbouwakkoord is ook uitgesteld, het is onzeker of het er nog wel komt.

Vanuit andere hoek krijgt Van der Wal dan weer de vraag hoe ze wil dat provincies te midden van zoveel onzekerheid hun stikstofplannen gaan maken. De deadline die het kabinet heeft gesteld is 1 juli, maar het doeljaar 2030 is dan nog niet in de wet verankerd, de gesprekken over het Landbouwakkoord modderen voort en de uitvoering blijft mistig.

Ook dáár gaat het vandaag niet over, probeert Van der Wal, maar daar heeft de oppositie weinig boodschap aan. Want de scepsis over het fonds bij links en rechts in de Kamer komt in feite op hetzelfde neer: het kabinet heeft zelf zoveel voor zich uitgeschoven en verwarring gezaaid, dat niemand meer weer wát ze precies steunen door hun handtekening te zetten.

„Dit is precies wat er gebeurt als je als een kamikazepiloot in het kabinet het een zegt terwijl deze minister het ander moet verdedigen”, hoonde Esther Ouwehand (PvdD) over de manier waarop Wopke Hoekstra (CDA) binnen het kabinet de jaartaldiscussie opnieuw aanzwengelde. Dat Van der Wal naar eigen zeggen maar een klein stapje wil zetten, vergroot die scepsis eerder. Want: wat dan?

„Dan zullen wij hier over een paar jaar staan”, luidde de cynische voorspelling van het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt. „Dan hebben we 24 miljard uitgegeven, precies de verkeerde bedrijven gesloten, de doelen niet gehaald en een bestuurlijke chaos gecreëerd.”

Volgende week stemt de Tweede Kamer in elk geval over de amendementen die deze week werden ingediend. Of dan ook over de oprichting van het fonds zelf wordt gestemd, is nog niet zeker.