Britse man bekent schuld aan grootschalige Twitterhack in 2020

Een 23-jarige Britse man heeft bekend schuldig te zijn aan de grootschalige hack in de systemen van Twitter in 2020. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie dinsdag gemeld volgens internationale persbureaus. Door de hack werden in totaal 130 accounts overgenomen, onder meer die van Barack Obama, Joe Biden en Bill Gates. Ook het Twitterprofiel van PVV-leider Geert Wilders was dagenlang ontoegankelijk.

De Brit, Joseph James O’Connor, werd in 2021 opgepakt en afgelopen april uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij perste online slachtoffers af, bedreigde en stalkte hen. Volgens de openbaar aanklagers heeft O’Connor „een indrukwekkend spoor van vernieling” achtergelaten. Hij gebruikte ook gehackte Twitteraccounts om digitale valuta aan te vragen, wat Twitter ertoe aanzette om enkele geverifieerde accounts enkele uren lang te blokkeren. Samen met handlangers heeft O’Connor minstens 794.00 dollar aan cryptovaluta gestolen. Hij moet een schadevergoeding betalen van hetzelfde bedrag en riskeert een celstraf van maximaal zeventig jaar.

Door de hack in het systeem van Twitter in 2020 konden O’Connor en andere onbevoegden gemakkelijk accounts van bekende mensen overnemen. Van de accounts van realityster Kim Kardashian tot Tesla-topman Elon Musk (die toen nog geen eigenaar van Twitter was) kwamen twijfelachtige berichten. Een anonieme Amerikaanse hacker die het profiel van Geert Wilders bezette, bekende later aan onder meer NOS dat hij dat voor de lol had gedaan. Hij veranderde de profielfoto van het account in een racistische karikatuur en de header in een Marokkaanse vlag.

