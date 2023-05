Bonairianen en Greenpeace vechten ‘ongelijke behandeling’ aan rond klimaatbeleid

Zeven inwoners uit Bonaire en de milieuorganisatie Greenpeace stellen de staat aansprakelijk voor „tekortschietend” klimaatbeleid in deze bijzondere gemeente van Caribisch Nederland. In een zogeheten sommatiebrief eisen ze dat Nederland al in 2040 klimaatneutraal moet zijn (tien jaar eerder dan het kabinet van plan is) en dat het rijk actie onderneemt om ook Bonaire klimaatbestendig te maken.

In de rest van Nederland zijn er dijken, watersnoodplannen en Deltawerken, voor Bonaire ligt „geen enkel plan” klaar

Volgens de eisers worden de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) „ten onrechte ongelijk behandeld” op het gebied van klimaatbeleid. In de rest van Nederland zijn er dijken, watersnoodplannen en Deltawerken, zeggen de eisers, voor Bonaire ligt „geen enkel plan” klaar. Volgens Greenpeace is het ontbrekende klimaatbeleid een „schending van de mensenrechten op Bonaire”.

Een parallel is te trekken met de zaak die Urgenda had aangespannen. In 2019 stelde de Hoge Raad deze klimaatorganisatie in het gelijk: dat de staat de klimaatdoelstellingen niet haalde, was een mensenrechtenschending.

Volgens onderzoek naar klimaatverandering op Bonaire door de Vrije Universiteit, in opdracht van Greenpeace, krijgt Bonaire te maken met overstromingsgevaar, sterfte van koraal, extreme hitte en tropische stormen, zelfs als de mondiale opwarming beperkt blijft tot anderhalve graad (boven het niveau van 1850). Het VN-klimaatbureau IPCC acht het inmiddels onwaarschijnlijk dat deze doelstelling wordt gehaald. Het Europese klimaatbeleid streeft er nu naar ruim onder twee graden uit te komen.

Het beleid om Bonaire en andere BES-eilanden tegen dit extremere weer te beschermen, ontbreekt: het klimaatbeleid is niet toegespitst op de zogeheten „bijzondere gemeenten” in Caribisch Nederland. De eilandbewoners worden daarmee „tweederangsburgers” van het Nederlandse rijk, stelt eiser Onnie Emerenciana (60).

Eerlijke bijdrage

Alleen Bonaire klimaatbestendig maken is niet genoeg, zegt Greenpeace. Nederland moet harder aan de slag om klimaatverandering te voorkomen en zijn „eerlijke bijdrage” leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Tot die bijdrage wordt Nederland verplicht in internationale verdragen, zoals het Klimaatverdrag van Parijs: de rijkste landen ter wereld hebben immers historisch meer en langer broeikasgassen uitgestoten.

Greenpeace wil nu juridisch afdwingen dat Nederland zijn fair share levert en wil dat Nederland in 2040 klimaatneutraal is. Een straffe opgave: tegen 2030 zou Nederland dan nog de uitstoot van zo’n vijf megaton CO 2 extra gereduceerd moeten hebben, en in de tien jaar daarna nog eens 90 megaton extra. Ter vergelijking: volgens het huidige klimaatbeleid moet Nederland tussen 1990 en 2030 in totaal 132 megaton hebben gereduceerd.

Onuitvoerbaar is zo’n zwaardere opgave niet, vindt Eefje de Kroon van Greenpeace. Ze refereert aan de oproep van VN-secretaris generaal António Guterres, die de leiders van rijke landen verzocht om 2040 als streefdatum te nemen voor klimaatneutraliteit. „We willen in gesprek met de overheid hierover. Als er voor september geen afspraken zijn, stappen we naar de rechter.”

Het Westen heeft jarenlang veel CO2 de lucht ingepompt en nu zou het globale zuiden de boete moeten betalen. Dat is kolonialisme all over again

Klimaatbeleid hangt sterk samen met sociaal beleid, stellen de eisers. Zo haalt de brief aan hoe Nederland zich „tot de afschaffing van de slavernij heeft verrijkt” door slavernij. Door die „historische context” was te verwachten geweest dat de Staat „zich de gelijke behandeling van zijn burgers op de BES-eilanden aantrekt”.

„Het is een groter vraagstuk dan alleen uitzoeken: wat is de oplossing?”, vindt Kjelld Masoud Kroon (27), een van de eisers. Hij is opgegroeid in Bonaire en studeert comparatieve filosofie in Leiden. „Het Westen heeft jarenlang veel CO 2 de lucht ingepompt en nu zou het globale zuiden de boete moeten betalen. Dat is niet rechtvaardig: het is kolonialisme all over again. In een andere context gebeurt opnieuw wat toen gebeurde: het Westen gaat erop vooruit en wij erop achteruit.”

Deze week bracht Ed Nijpels een advies uit over de vorming van een klimaattafel op Bonaire, ook een wens van het lokale bestuur, waarin hij zich kritisch uitliet over het gebrek aan „geld, kennis en personeel” rondom de klimaataanpak op de BES-eilanden.

Volgens de eisers geeft Nijpels „de urgentie” van de klimaatproblematiek op Bonaire goed aan, maar is zijn advies te vrijblijvend. Ook stelt Nijpels het kabinet niet voor de opgave van een nog grotere CO 2 -reductie. „Wij willen harde, afdwingbare afspraken die echt nageleefd worden”, zegt Eefje de Kroon.

„Tot zover heeft Den Haag niet naar ons geluisterd”, zegt Jackie Bernabela (58), een van de eisers. „Zonder druk op het kabinet, zal niks veranderen op Bonaire. Het eindigt slechts met beloften, sympathie en nog meer onderzoek.”

Sociaal minimum

Het is niet de eerste keer dat de „ongelijke behandeling” ter sprake komt op Bonaire. De consumentenbond Unkobon stapte vorig jaar naar de rechter om garanties te eisen dat bewoners van de BES-eilanden niet onder een sociaal minimum komen. Dat is nodig, vinden vele eilandbewoners, omdat een op de vijf Bonairianen onder de armoedegrens leeft. Komende vrijdag is er een demonstratie, waarbij de betogers zullen eisen dat een uitkering die mensen tenminste op het sociaal minimum brengt volgend jaar wordt ingevoerd.

„We vechten al dertien jaar voor een bestaansminimum”, vertelt Nochi Willem, adviseur bij vakbond USIBO (evenknie van FNV) en medeorganisator van het protest, telefonisch. „Je kunt niet over klimaat praten tegen mensen met een lege maag.”

Het Nibud, het College voor de Rechten van de Mens, de Raad van State en het Nederlandse parlement: Willem somt de instanties op die door de jaren heen hebben gepleit voor het instellen van een sociaal minimum op Bonaire. „Toen de BES-eilanden in 2010 bijzondere gemeentes werden van Nederland, was afgesproken dat zou worden gewerkt aan een ‘aanvaardbaar voorzieningenniveau’ vergelijkbaar met de rest van Nederland. Maar telkens worden we afgescheept.”

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, CU) zegde invoering van een sociaal minimum per 1 januari 2025 toe en stelde in maart een commissie in die moet onderzoeken hoe dit moet gebeuren. „Het minimum is al vaak onderzocht, dit wordt de derde commissie”, verzucht Willem. „Minister Schouten moet gewoon aan de slag gaan.”