Amerikaanse banken boeken ondanks – of dankzij – stresskwartaal recordwinst

Dat er onrust is op de financiële markten en onder spaarders van bepaalde banken, heeft vooralsnog geen grote invloed gehad op de resultaten van Amerikaanse banken. Uit gegevens van de FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) blijkt dat alle ruim vierduizend spaarbanken waarop zij toeziet in het eerste kwartaal meer winst hebben gemaakt dan ooit tevoren.

In de eerste drie maanden van het jaar kwam de winst van de spaarbanken uit op 80 miljard dollar (73 miljard euro), schrijft de Financial Times woensdag op basis van FDIC-gegevens. Dat is een derde meer dan een jaar eerder.

Ongeveer de helft van de stijging van de winst is een gevolg van het faillissement van Silicon Valley Bank – waarmee de bankenstress precies twee maanden geleden begon – en van Signature Bank die in het kielzog van SVB ook omviel. Die winst werd ‘opgestreken’ door de twee banken die de restanten van de failliete banken opveegden: First Citizens dat de meeste delen van SVB overnam en Flagstar, dat Signature overnam zonder de crypto-investeringen.

Zo maakte First Citizens, dat woensdag met de volledige kwartaalcijfers naar buiten kwam, een winst van 9,5 miljard dollar. Daarmee had de bank op JP Morgan Chase na de hoogste winst van alle Amerikaanse banken. Een groot deel van die winst kwam door de hogere boekwaarde van SVB ten opzichte van de overnameprijs. First Citizens nam de bezittingen en spaargelden van het door een bankrun omgevallen SVB over van de FDIC met een korting van 16,4 miljard dollar. Zonder deze boekhoudwinst blijft er nog 292 miljoen dollar over van de winst, net iets meer dan de 264 miljoen dollar van een jaar eerder.

Volle stroppenpot

De andere helft van de bij elkaar opgetelde winststijging komt echter doordat het met de meeste banken in de VS fundamenteel nog steeds goed ging in het eerste kwartaal. De banken profiteerden net als in het laatste kwartaal van vorig jaar van de hogere rentes die ze klanten kunnen rekenen. Daarbij zijn er nog weinig klanten die de rentes of aflossingen op hun leningen missen. De stroppenpotten die banken moeten aanhouden om dit soort verliezen op te vangen hoefden nauwelijks extra te worden gevuld.

Ook in Europa presteerden banken beter dan hun beurskoersen van de afgelopen weken deed vermoeden. De grootste bank van de Europese Unie, BNP Paribas, zag de winst meer dan verdubbelen in het eerste kwartaal. Dat kwam mede door winst op de verkoop van haar Amerikaanse consumententak. Ook afgezien daarvan wist de bank meer omzet en winst te draaien, bleek uit de cijfers die vorige week werden bekendgemaakt.

Hogere rentemarges

In Nederland kwam ABN Amro deze woensdag met de kwartaalcijfers.

De staatsbank zag de winst met 77 procent stijgen tot 523 miljoen euro. Net als bij de Amerikaanse banken kwam dat door hogere rentemarges en lage toevoegingen aan de stroppenpot. De verwachting is dat ING de winst ook flink zal zien stijgen. De grootste bank van Nederland komt donderdagochtend met cijfers. Analisten verwachten gemiddeld een winst van 1,2 miljard euro, flink meer dan de 429 miljoen euro van een jaar geleden.

Op de beurzen presteren banken nog altijd slechter dan tijdens de recente piek vlak voordat de bankenstress medio maart begon. Amerikaanse banken staan ruim 16 procent lager dan begin dit jaar. Maar ook in Europa worden banken op de beurzen lager verhandeld. Een aandeel ING koerste woensdag ongeveer op 11,20 euro, terwijl dat begin maart nog 13,50 euro was. ABN Amro was eerder dit jaar 16,80 euro waard, nu is dat rond 14,20 euro.

Mogelijk zijn beleggers wat pessimistisch over de vooruitzichten. De verwachting is dat de rentemarges komende maanden niet verder stijgen, omdat de meeste banken inmiddels ook weer wat extra spaarrente uitbetalen aan hun klanten. In de Verenigde Staten worden er problemen voorzien in de belangen van banken in vastgoedsector, waar grote verliezen worden geboekt. En door de hoge wereldwijde inflatie wordt verwacht dat in veel landen de economische groei afkoelt. Banken merken het doorgaans direct als consumenten maar ook zakelijke klanten minder verdienen en mensen hun baan verliezen.