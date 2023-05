Zwitsers DSM gaat onder Nederlandse leiding verder, afscheid van duo-leiderschap

Het is gebeurd met de Koninklijke DSM. Bijna een jaar geleden maakte het Nederlandse voedingstechnologiebedrijf bekend samen te gaan met het Zwitserse Firmenich, en nu is de fusie rond. Per 1 juni is in de AEX, de leidende Amsterdamse beursindex, het nieuwe bedrijf DSM-Firmenich te vinden, zo werd dinsdag bekend. Dat zal formeel een Zwitserse onderneming zijn, met een concerntop die ook in Zwitserland zetelt.

Dat de fusie zou rondkomen, werd algemeen verwacht. Nieuw zijn vooral de details die recent naar buiten kwamen over de verdere inrichting van het bedrijf. Dimitri de Vreeze gaat het nieuwe concern leiden. De voorbije drie jaar stuurde hij DSM al aan met een co-bestuursvoorzitter, de Zwitsers-Brits-Franse Geraldine Matchett. Zij samen zouden ook het fusiebedrijf gaan leiden, maar nu is toch anders besloten, berichtte DSM vorige week. Volgens het bedrijf is het niet meer nodig duo-bestuursvoorzitters te hebben. Tegenover Het Financieele Dagblad verklaarde Matchett, die het bedrijf verlaat, dinsdag dat het met twee voorzitters „misschien te ingewikkeld” zou zijn de fusiepartners in de toekomst bij elkaar te brengen.

Duidelijk is ook dat de top van DSM-Firmenich op andere posities eveneens nog flink Nederlands blijft. Financieel directeur wordt Ralf Schmeitz, een Limburger die hiervoor ook al een hoge financiële functie bij DSM had.

DSM oorspronkelijk Limburgs

Op de fusie van DSM met Firmenich is in Nederland geregeld kritiek geweest. Ging hier niet, na Shell en RELX, weer een klassiek Nederlands bedrijf verloren? DSM heeft zijn oorsprong in de Limburgse staatsmijnen, maar houdt nu in Maastricht alleen nog een tweede hoofdkantoor. Het bedrijf heeft altijd benadrukt dat het een Nederlandse beursnotering behoudt. Ook komt een van de vier divisies in Delft, waar DSM recent de komst van een groot onderzoekscentrum aankondigde, gefinancierd door verzekeraar ASR.

Matchett en De Vreeze besloten in mei 2022 tot de verrassende fusie omdat ze naar eigen zeggen een goede match zagen tussen de geur- en smaakstoffen van Firmenich en de voedseltechnologie van DSM. Firmenich is op zijn werkgebied de op een na grootste onderneming ter wereld. Het produceert bestanddelen voor allerlei producten, van wc-verfrissers tot kiparoma’s. Het was meer dan een eeuw in handen van de gelijknamige familie. Zij heeft in het nieuwe bedrijf 34 procent van de aandelen. Bij DSM-Firmenich werken 28.000 mensen, de omzet bedraagt ruim 10 miljard euro.

De verwachting van de fusiepartners is dat ze met name op voedselgebied – de tak in Delft – veel winst kunnen behalen door het samengaan. Bij de aankondiging van de fusie schatten de bedrijven zelf ruim 500 miljoen euro aan extra inkomsten te kunnen binnenhalen.

Het bestuursvoorzitterschap van twee personen bij DSM was een zeldzaamheid in het Nederlandse bedrijfsleven. Zo’n constructie komt maar weinig voor. Alleen bij chipmachinefabrikant ASML berust de dagelijkse leiding ook bij twee mensen. Matchett en De Vreeze verklaarden de afgelopen drie jaar vaak dat hun gezamenlijk leiderschap alleen werkte omdat ze elkaar uitzonderlijk goed aanvoelden. „Intuïtief weten we wat business as usual is en wat we met elkaar moeten overleggen”, zei Matchett in 2022 in gesprek met NRC.