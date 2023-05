Zeventien jaar cel voor man die na ripdeal slachtoffer vermoordde en lichaam verborg

Een 51-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeventien jaar voor het ombrengen van de 27-jarige Jelle Leemans in 2013. De veroordeelde heeft Leemans omgebracht na een mislukte ripdeal — een drugsdeal waarbij één partij de ander berooft — in de bossen in het Noord-Brabantse Rucphen. Het lichaam van Leemans werd nooit gevonden.

Een ongeval of zelfdoding sloot de rechter uit; naar verwachting zou Leemans’ lichaam dan namelijk wel gevonden zijn. Ook zonder lichaam als bewijsmateriaal werd de veroordeelde schuldig bevonden. Onder meer door verhoren met nabestaanden van Leemans kon de rechtbank concluderen dat hij niet vrijwillig was verdwenen. Omdat er ook nog een onzichtbaar bloedspoor werd gevonden in de auto van de verdachte, gaat de rechter ervan uit dat hij Leemans vermoordde.

De 17 jaar cel behelst niet alleen de doodslag op Leemans, maar ook de schade die de verdachte heeft berokkend door het lichaam te verbergen en de locatie ervan voor zich te houden. De straf is twee jaar langer dan justitie geëist had, omdat de rechter vindt dat 17 jaar beter recht doet aan het verdriet dat de familie door dit alles heeft meegemaakt.