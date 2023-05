Zeker twaalf doden na Israëlische raketaanval op Gaza, onder wie drie commandanten terreurgroep

Door Israëlische raketaanvallen op de Gazastrook in de nacht van maandag op dinsdag zijn ten minste twaalf mensen om het leven gekomen. Dat melden internationale persbureaus. Drie commandanten van de terreurgroep Islamitische Jihad zijn om het leven gekomen, evenals negen burgers onder wie vier kinderen. Volgens het Israëlische leger deden veertig straaljagers mee aan de „precisieaanval” die plaatsvond middenin een woonwijk. „We zijn op de hoogte van enige nevenschade”, aldus een defensiewoordvoerder.

De Islamitische Jihad bevestigt de dood van de leiders, en zegt bij monde van een woordvoerder: „Dit bombardement zullen we beantwoorden met een eigen bombardement. [...] Deze misdaad zal niet onbestraft blijven.” De Islamitische Jihad is na Hamas de belangrijkste islamitische militaire beweging in de Gazastrook. De leider van Hamas, Ismail Hainiyeh, zei: „Het omleggen van leiders zal de bezetting niet veiliger maken, maar juist meer verzet kweken.” Sinds januari kwamen meer dan honderd Palestijnen en tenminste negentien Israëli’s en buitenlanders om het leven door de gevechten.

Het geweld laaide ook vorige week op, toen over en weer over de grens werd geschoten nadat Khader Adnan (45), een voormalig lid van de Islamitische Jihad, door een hongerstaking van drie maanden om het leven kwam in een Israëlische gevangenis. De voormalige Islamitische Jihad-woordvoerder werd tijdens zijn leven twaalf keer gearresteerd door de Israëlische autoriteiten, en bracht meer dan acht jaar van zijn leven door in de gevangenis, vaak in hongerstaking.

Lees ook Palestijnse gevangene Khader Adnan na 86 dagen hongerstaking overleden in Israëlische gevangenis