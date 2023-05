Weski verkocht tien dagen voor arrestatie advocatenkantoor aan zoon

Strafrechtadvocaat Inez Weski verkocht tien dagen voor haar arrestatie haar advocatenkantoor aan haar zoon Guy Weski. Dat bevestigt hij aan NRC na berichtgeving door Het Financieele Dagblad. Weski werd op 21 april aangehouden op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi – destijds haar cliënt – en het doorspelen van berichten. Haar zoon stelt dat de timing van de overname op puur toeval berust, volgens hem is de transactie al jaren bezig.

Het FD ontdekte op basis van eigen onderzoek dat de firma Weski Advocaten op 11 april werd overgedragen aan de zoon van Weski, tien dagen voordat ze werd aangehouden. Tegen NRC zegt Guy Weski dat de firma „al jaren bezig was” met de verkoop. De berichtgeving van het FD noemt hij „non-nieuws”.

Tot afgelopen maand waren de zussen Miriam en Inez Weski eigenaren van de firma Weski Advocaten, dat bijna vijftig jaar geleden werd opgericht in Rotterdam. Volgens het FD was de overnemende partij van afgelopen maand Luco bv, een vennootschap van Guy Weski. Zijn vennootschap werd op 11 april opgericht en is sindsdien eigenaar van Weski Advocaten.

Inez Weski wordt ervan beschuldigd berichten te hebben doorgespeeld van en naar haar cliënt Ridouan Taghi, die vast zit in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Na haar aanhouding trok ze zich terug als advocaat. Vorige week werd bekendgemaakt dat Weski voorlopig is geschorst als advocaat. De schorsing wordt opgeheven als de verdenkingen tegen de advocaat ongegrond blijken te zijn. Weski zit haar voorlopige hechtenis uit in volledige isolatie.

Met medewerking van Marcel Haenen.