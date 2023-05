Voor het eerst telt Nederland meer webshops dan fysieke winkels

Het aantal webshops in Nederland was op 1 januari van dit jaar voor het eerst hoger dan het aantal fysieke winkels, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van voorlopige cijfers. Het aantal fysieke winkels daalde naar 82.124, het aantal online winkels steeg naar 84.103.

Het is een optelsom van een trend die al jaren zichtbaar is. Het aantal webshops is sinds 2010 ruim verzesvoudigd, terwijl er sindsdien bijna elk jaar meer fysieke winkels zijn gesloten dan geopend. In de coronacrisis kwamen er bijzonder veel webshops bij, vorig jaar is die groei afgevlakt. Online kledingwinkels zijn met 16 procent van het totaal veruit de meest populaire categorie.

Dat webshops nu in de meerderheid zijn, betekent niet dat ze ook meer geld verdienen dan fysieke winkels. Van 2015 tot vorig jaar is de omzet weliswaar verdrievoudigd, maar de 32 miljard euro die webshops volgens schattingen van het CBS in 2020 ophaalden valt nog steeds in het niet bij de 132 miljard van de hele detailhandel dat jaar.

Een webshop in het echt

Het hardst verdwijnen de zaken waar schoenen, wasmachines of cd’s te koop zijn. Van die drie typen winkels stopte afgelopen jaar meer dan 7 procent. Verreweg de meeste categorieën krimpen, met enkele uitzonderingen als speelgoedwinkels, supermarkten en andere winkels voor voedingsmiddelen.

Maar helemaal verdwijnen, dat zullen de winkels van steen niet doen. Sommige webshops openen juist fysieke winkels of showrooms in het echt. CBS-econoom Marjolijn Jaarsma: „De behoefte om even de stad in te gaan en wat rond te kijken zal er altijd zijn.”

