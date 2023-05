Verzet tegen uitbreiding en ‘toeristische roofbouw’ van vakantieparkketen Roompot groeit

Onaangekondigd stonden ze maandag op de stoep van het gemeentehuis op Noord-Beveland, zo’n 25 inwoners die mordicus tegen de uitbreiding van het nabijgelegen Roompot Beach Resort zijn. Voor de draaiende camera van Omroep Zeeland drukten zij de verbouwereerde burgemeester Loes Meeuwisse tientallen zienswijzen in de hand, gericht tegen de uitbreidingsplannen van het uitgestrekte vakantiepark aan de Oosterschelde. „De burgemeester leek not amused”, zegt Ad Faasse – een van de drijvende krachten achter het protest – over de telefoon.

Onder de noemer „kwaliteitsverbetering” en „toekomstbestendigheid” wil ’s lands grootste vakantieparkketen het resort, dat staat op de plek van de allereerste Roompot-camping uit 1965, fors uitbreiden. Daarbij wordt er 29 hectare landbouwgrond aan het park toegevoegd.

‘Een zegen voor de lokale democratie’

Op de vereiste bestemmingsplanwijziging kon tot dinsdag worden gereageerd en Noord-Beveland deed dat massaal. Tegen eerdere plannen werd slechts een handvol bezwaren ingediend, deze keer waren het er tientallen. „Een vertienvoudiging”, hoorde gemeenteraadslid Eric Mahieu (PvdA-Groenlinks) in de wandelgangen. „Een zegen voor de lokale democratie” noemt hij het. „En er zit ook nog een petitie aan te komen.”

Het protest is aangewakkerd door recente aandacht in NRC voor de innige banden tussen Roompot en het lokale bestuur op Noord-Beveland en de kwestieuze onderbouwing van de uitbreidingsplannen. Mahieu werd na de publicatie platgebeld en koppelde de verontruste Noord-Bevelanders aan elkaar. Zij schreven, met jurist Ad Faasse als penvoerder, een doorwrochte zienswijze van 13 pagina’s.

Die is zeer kritisch. Volgens de indienders zijn de uitbreidingsplannen niet te rijmen met gemeentelijke en provinciale plannen waarin kleinschalig toerisme vooropstaat. Daarnaast breken volgens de kritische inwoners de politieke partijen op Noord-Beveland hun verkiezingsbelofte dat er geen nieuwe grote vakantieparken bij komen.

Ook hekelen zij „verhullend taalgebruik” van Roompot en de gemeente, waarbij belangrijke informatie achterwege blijft, bijvoorbeeld over de aantallen en afmetingen van nieuwe vakantiewoningen. En zij wijzen op het gevaar van belangenverstrengeling, aangezien de gemeente én Roompot zich laten adviseren door één en hetzelfde adviesbureau – Antea Group.

‘Toeristische roofbouw’

„De gemeente ziet strikt toe op de advisering door Antea Group,” stelde een woordvoerder van Noord-Beveland hier eerder over tegen NRC. Antea „wordt niet rücksichtslos gevolgd. Daarnaast zorgt Antea zelf intern voor een scheiding van opdrachten.”

De inwoners zijn bang dat de „toeristische roofbouw” de rust en ruimte van Noord-Beveland voorgoed verstoort. Als de uitbreiding van het Beach Resort wordt toegestaan, gaat het voormalige eiland dorpen als Domburg, Renesse en Veere achterna, vrezen zij. Faasse: „Door uit te breiden met 29 hectare wordt de druk op allerlei publieke voorzieningen in de regio veel te groot: van winkels, wegen en parkeerplekken tot de huisarts.”

Het exacte aantal ingediende bezwaarschriften maakt de gemeente op korte termijn bekend. De behandeling in de gemeenteraad volgt „waarschijnlijk na de zomer, zodat er zorgvuldig naar kan worden gekeken”, aldus een woordvoerder. Jurist Faasse, aanjager van het protest: „Van links tot rechts zeiden mensen: ‘je redt het niet. Die uitbreiding is al geregeld’. Maar het balletje is aan het rollen en er melden zich steeds meer mensen die in verzet komen. Dat vind ik mooi.”