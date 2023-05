Von der Leyen: Oekraïne verdedigt ‘alles wat wij Europeanen koesteren’

Ursula von der Leyen had voor haar bezoek aan Kyiv geen symbolischer moment kunnen kiezen. Terwijl op het Rode Plein in Moskou de jaarlijkse militaire parade werd gehouden ter ere van de Dag van de Overwinning op nazi-Duitsland, vierde de voorzitter van de Europese Commissie samen met president Volodymyr Zelensky in Kyiv ‘Europa Dag’. Die dag is sinds deze week in Oekraïne een officiële feestdag, als vervanger van de Overwinningsdag die Rusland en Oekraïne traditioneel op 9 mei vierden.

Maar sinds de Russische invasie concentreert de Oekraïense regering zich op een heel nieuwe Dag van de Overwinning: die valt voor Kyiv op het moment dat de laatste meter Oekraïens grondgebied is heroverd op de Russische bezetters.

Von der Leyen, die dinsdagochtend welbewust naar Kyiv reisde, na een nieuwe nacht van Russische luchtaanvallen op de hoofdstad en andere Oekraïense steden, loofde Oekraïne als „het kloppend hart van de Europese waarden van vandaag”. Volgens Von der Leyen verdedigt het land aan de frontlijn „alles wat wij Europeanen koesteren: onze vrijheid, onze democratie, onze vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting. Onverschrokken vecht Oekraïne voor de idealen van Europa, die wij vandaag vieren.”

Op Europa Dag vieren de landen van de EU ‘vrede en eenheid’ in Europa. Op 9 mei 1950 stelde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in te stellen, de voorloper van de huidige Europese Unie.

Solidariteit én handelsbeperkingen

Met de instelling van Europa Dag als officiële feestdag in Oekraïne onderstreept de regering van president Zelensky haar Europese ambities. Volgende maand is het een jaar geleden dat Oekraïne officieel kandidaat-lid werd van de EU, maar uitzicht op een vervolg is er, vanwege de oorlog met Rusland, nog niet.

Zelensky zei dinsdag in Kyiv dat hij verwacht dat het Oekraïense integratieproces in de Unie volgende maand instemming zal krijgen van de EU-lidstaten. „Onze waarden, veiligheid, ons welzijn, de veiligheid op het continent – dat alles kan alleen voor 100 procent worden gerealiseerd voor Europa mét Oekraïne”, zei Zelensky.

Maar ondanks de getoonde solidariteit vanuit Europa was Zelensky kritisch over de handelsbeperkingen die een aantal buurlanden van Oekraïne hebben ingesteld, bijvoorbeeld voor graan. Landen als Bulgarije, Hongarije, Polen en Roemenië vinden dat de komst van goedkope Oekraïense landbouwproducten in de Unie ten koste gaat van de eigen boeren. Maar Zelensky vroeg om „krachtige” Europese besluiten om die beperkingen op te heffen. „Elke beperking van onze export is op dit moment absoluut onacceptabel, want het versterkt niemand van ons in Europa.” Alleen „de agressor” heeft daar baat bij, aldus de Oekraïense president.

Massale raketaanvallen

De komst van Von der Leyen naar Kyiv viel midden in een lange reeks van Russische luchtaanvallen, sinds het begin van deze maand. Een etmaal na de massale raket- en droneaanvallen op Oekraïense steden van maandag werd de bevolking rond vier uur in de ochtend opgeschrikt het luchtalarm.

De bewoners van Kyiv hoorden verschillende explosies, toen kruisraketten boven de stad werden neergehaald. In het luchtruim boven de hoofdstad zou de Oekraïense luchtafweer zeker achttien Russische drones en raketten hebben onderschept. Elders in het land zouden volgens de Oekraïense luchtmacht nog eens zeven raketten zijn afgevuurd, waarvan de meeste zouden zijn neergehaald. Volgens de commandant van de Oekraïense strijdkrachten, Valeri Zaloezjny, werden 23 van de 25 Russische raketten neergehaald. Het was al de vijfde grote Russische aanval in de eerste negen dagen van de maand mei.

Volgens het Russische ministerie van Defensie behoorden onder meer Oekraïense munitiedepots tot de doelwitten, en hadden de raket- en droneaanvallen verder als doel verplaatsingen van militairen richting de frontlinies te verstoren. Russische militairen in de bezette delen van de Donbas en de zuidelijke provincies van Oekraïne bereiden zich al maanden voor op een groot Oekraïens tegenoffensief. Dat voorjaarsoffensief zou volgens recente uitspraken van regerings- en legerfunctionarissen in Kyiv in mei of juni kunnen beginnen.

Maandag waren boven Kyiv maar liefst 36 Russische drones neergehaald, volgens burgemeester Vitali Klitsjko de grootste drone-aanval ooit op de stad. De luchtafweer rond de stad zou het voornaamste doelwit van Moskou zijn geweest, zei Serhiy Popko, het hoofd van het militaire bestuur van Kyiv.

Elders in Europa stonden andere vooraanstaande bewindspersonen stil bij de waarden achter Europa Dag en de oorlogsretoriek van president Vladimir Poetin tijdens zijn speech in Moskou. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei in het Europees Parlement in Straatsburg dat Europa niet „geïntimideerd moet zijn” door het machtsvertoon in Moskou. Laten we standvastig blijven in onze steun aan Oekraïne – voor zolang als dat nodig is”, zei Scholz. Hij zei ook dat Europa zich moet inspannen tot betere militaire samenwerking, gezamenlijke aanschaf van militaire middelen en de integratie van de defensie-industrieën, omdat Europa alleen zal worden gehoord als het met één stem spreekt.” De „wrede Russische agressie-oorlog tegen Oekraïne” laat volgens Scholz zien hoe belangrijk dat is.