Carré. Het Europa Trio onder leiding van Lisa Ferschtman wordt ingeleid door Jacob Derwig. Maar zijn inleiding wordt een ego-trip, daarna goochelend met grote begrippen vrede, verbinding en ‘onze’ cultuur. Het worden tirades; hij zet Joden weg. Het is velen te heftig, mensen verlaten de zaal. Het trio loopt ook weg (applaus). Derwig gaat door naar een einde dat dit alles acceptabel zal maken. Dan ovationeel applaus voor het trio en voor Derwig. Naast mij klapt een mij onbekende vrouw. Ze is overrompeld: „Is dit echt?” „Ja”, zeg ik, „dit is écht toneel.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl