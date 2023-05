Stedin wil vers kapitaal van provincies voor verzwaring elektriciteitsnetwerk

Netbeheerder Stedin vraagt Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland om financiële bijdragen zodat het voldoende kan investeren in het stroomnetwerk. In een brief aan de provincies waarin Stedin actief is, stelt het bedrijf nog 1,8 miljard euro aan vermogen nodig te hebben om zijn energienetten tot 2030 te kunnen verzwaren.

Stedin richt zich in de drie provincies tot de zogeheten verkenners die de formatie van nieuw provinciaal bestuur voorbereiden.

Het verzoek van het netwerkbedrijf komt niet als een verrassing. Door de verduurzaming nemen vraag en aanbod van stroom toe, wat meer capaciteit van het net vergt. De vraag naar stroom wordt groter doordat bedrijven willen elektrificeren om hun schadelijke uitstoot te reduceren. Ook de groei van het aantal elektrische auto’s speelt een rol. Tegelijkertijd moeten de zonnepanelen die op inmiddels 2 miljoen daken liggen hun stroom kwijt kunnen als de zon schijnt.

Om de investeringen te kunnen financieren, is Stedin al in gesprek met het Rijk over een kapitaalinjectie van 500 miljoen, in ruil voor een aandelenbelang. Waarschijnlijk vóór de zomer moeten de ruim veertig gemeenten die aandeelhouder zijn daar toestemming voor geven.

Lees ookNieuwe kookplaat? Dat wordt een half jaar wachten

Monopolist

Stedin is, net als netbeheerders Alliander en Enexis, monopolist in zijn regio en voert alleen wettelijk geregelde taken uit. Zij zijn verantwoordelijk voor dat deel van het energienetwerk (laag- en middenspanning) dat van het energiebedrijf tot aan de meterkast van de huishoudens loopt. Het hoogspanningsnet – de snelwegen van het netwerk – wordt beheerd door Tennet, dat volledig in handen van het Rijk is.

Financieel bestuurder Danny Benima van Stedin schetst in zijn brief aan de verkenners dat het afzien van financiële bijdragen niet zonder risico’s is. „Uitblijven van kapitaalversterking dwingt Stedin tot het verder oprekken van de risicomarges en het zwaarder belasten van componenten van het net”, schrijft hij. „Uiteindelijk wordt bij het uitblijven van nieuw kapitaal de energietransitie in provincies en gemeenten vertraagd, waardoor inwoners en bedrijven geraakt worden.”

Financiële ruimte

Alle netbeheerders hebben de komende jaren extra financiële ruimte nodig. Zij verwachten tot 2030 zo’n 30 miljard euro te investeren. Dat juist Stedin expliciet om een financiële bijdrage van de provincies vraagt, is geen toeval. Dat komt door zijn relatief zwakke financiële positie, maar ook omdat het bedrijf in veel grote steden en in de Rotterdamse haven actief is. Daar moet nóg meer geïnvesteerd worden. Verder behoren alle provincies waar Alliander en Enexis actief zijn, al tot de aandeelhouders. (NRC)