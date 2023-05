Spaanse politie pakt 26 boeren op vanwege illegaal gebruik van water

In Zuid-Spanje zijn 26 boeren gearresteerd, omdat ze illegale waterbronnen hebben aangelegd of water hebben omgeleid naar gebieden waar daar geen toestemming voor was. De verdachten gebruikten het water om tropisch fruit zoals avocado’s en mango te verbouwen in het oosten van de provincie Málaga. Die gewassen hebben veel water nodig, terwijl de regio kampt met langdurig watertekort. Dat schreef het Spaanse dagblad El País maandag.

In 2018 begon de milieu-inspectie van de politie een onderzoek naar ruim honderd watergebruikers in Axarquía, een regio waarvan een belangrijk waterreservoir nu onder de tien procent van zijn capaciteit zit. Het onderzoek kwam er naar aanleiding van onder meer klachten van irrigatiebedrijven.

Volgens het onderzoek gebruikten 26 telers van tropisch fruit water op een illegale manier. Van de rechtbank moeten de boeren de waterwinning staken tot er meer bekend is.

Vooral door het uitblijven van regen is het de laatste jaren droog in het gebied. Vorig jaar zomer was de belangrijkste waterreservoir in de regio, het stuwmeer La Viñuela, al zo leeg, dat boeren hun avocadobomen opofferden om de overige oogst te redden. Dit jaar staat het waterniveau in het stuwmeer nog lager. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar zit er nu zo’n veertig procent minder water in.