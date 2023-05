Trump schuldig bevonden aan seksueel misbruik en laster, moet miljoenen aan schadevergoeding betalen

De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet schrijfster en journalist E. Jean Carroll een schadevergoeding van 5 miljoen dollar betalen vanwege seksueel misbruik in 1996. Volgens de jury gaat het om aanranding, er is geen sprake van verkrachting. De schadevergoeding bestaat uit twee delen: 2 miljoen vanwege een aanrandingszaak uit 1996 en 3 miljoen vanwege laster: de oud-president heeft haar verklaringen eerder ontkend en haar van „oplichterij” beticht. Dat melden internationale persbureaus dinsdagavond.

Trump heeft dinsdagavond via zijn eigen platform Truth Social gereageerd op het vonnis. „Ik heb geen idee wie deze vrouw is. Deze uitspraak is een schande - een voortzetting van de grootste heksenjacht ooit!”.

Hoorzittingen

Carroll spande de zaak vorig jaar aan in een korte tijdspanne waarin slachtoffers van seksueel geweld naar de rechtbank konden stappen voor misstanden die zo lang geleden zijn gebeurd dat de zaak normaliter verjaard zou zijn. Voor de journaliste ging het om het jaar 1996: zij stelt toen door Trump te zijn aangerand en verkracht in het warenhuis Bergdorf Goodman in New York. De verkrachting had grote invloed op het leven van Carroll, die zegt nadien nooit meer een romantische of seksuele verhouding met een man te hebben kunnen aangaan.

Bij de hoorzittingen vertelden twee vriendinnen van Carroll dat zij hen destijds over het seksueel misbruik heeft verteld. Andere getuigen vertelden in de zaak soortgelijke verhalen over de oud-president. Trump had de gelegenheid zijn kant van het verhaal te vertellen, maar besloot helemaal niet te komen getuigen in de rechtszaal. In plaats daarvan ging de Republikein golfen in Schotland.

Ontkenningen

Wel weersprak Trump al eerder alle aantijgingen van Carroll aan zijn adres. Volgens hem heeft hij zich nooit aan de vrouw „van wie ik niet eens weet wie het is” vergrepen en stelde hij dat ze „zijn type niet is”. Ook noemde hij haar „een leugenaar en een ziek persoon”. Deze ontkenningen komen volgens Carroll neer op smaad.

Opmerkelijk was dat hij op een foto van E. Jean Carroll die hem getoond werd, meende zijn toenmalige echtgenote Marla Maples te herkennen. Toen hij met dat feit geconfronteerd werd, probeerde Trump zich eruit te redden door de vaagheid van de foto de schuld te geven.

Nog meer zaken op de rol

Het is niet de laatste keer dat Trump zich moet verantwoorden voor de rechtbank. Momenteel onderzoekt een speciaal aanklager of de oud-president strafbare feiten heeft gepleegd op de dag dag het Capitool werd bestormd. Ook loopt er nog een onderzoek naar zijn weigering om documenten met staatsgeheimen over te dragen aan het Nationaal Archief. Volgend jaar staat Trump terecht in een zaak over het betalen van zwijggeld aan porno-actrice Stormy Daniels. Ook moet hij zich nog verantwoorden voor het onder druk zetten van een hoge functionaris om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2021 te beïnvloeden.