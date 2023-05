Publieke gezondheidssector staat onder grote druk, concludeert Inspectie in rapport

De publieke gezondheidszorg staat onder „grote druk”. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een dinsdag verschenen rapport, na 24 bezoeken afgelopen winter aan Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD). De meeste GGD’en voelen de gevolgen van de „grote” en „nijpende” tekorten aan bevoegd en bekwaam personeel en financiële middelen. In sommige regio’s is de druk zo hoog dat de zorgkwaliteit eronder lijdt, bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg.

Nog steeds geven de GGD’en aan niet genoeg geld te hebben om alle taken adequaat uit te voeren, zoals vaccinaties, jeugdgezondheidszorg (bijvoorbeeld het consultatiebureau) en infectieziektebestrijding. Als reactie op de zichtbare problemen tijdens de coronapandemie maakte de overheid 75 miljoen euro extra vrij om sterker te staan tegen nieuwe infectieziekten en pandemieën, maar dat betreft slechts een tijdelijke — en dus geen structurele — impuls.

In een reactie zegt koepelorganisatie GGD GHOR Nederland zich te scharen achter de conclusies en aanbevelingen in het rapport. Het is de taak van gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om extra te investeren in de publieke gezondheidszorg, schrijven de GGD’en. Een mogelijke oplossing voor het personeelstekort noemt GGD GHOR vergemakkelijking van zij-instroom en het „wegnemen van wettelijke belemmeringen” bij de inzet van innovaties.

De boodschap van de IGJ komt overeen met de noodkreet die de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving (RVS) vorige maand uitte in een adviesrapport. De RVS noemde het fundament onder de publieke gezondheidszorg in Nederland „zwak”, „wankel” en „te kwetsbaar” en concludeerde daarom dat de volksgezondheid onder druk staat. Personeelstekort en financiële verwaarlozing — „er wordt te weinig in geïnvesteerd” — waren ook volgens de RVS de belangrijkste probleemoorzaken.