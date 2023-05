Producties grote hitseries stilgelegd vanwege schrijversstaking

De Amerikaanse entertainmentindustrie ondervindt steeds meer de gevolgen van de schrijversstaking. Dinsdag melden internationale persbureaus dat de producties van grote hitseries zoals The Handmaid’s Tale en de prequel van Game of Thrones werden stopgezet. Het is niet bekend of de geplande uitzending van de series in het gedrang komen. Vorige week riep de Writers Guild of America (WGA), een collectief van film- en televisieschrijvers op om het werk neer te leggen.

Volgens de scenarioschrijvers gebruiken producenten zoals Netflix, Hulu, Amazon en Disney de komst van streamingdiensten om arbeidsvoorwaarden te verslechteren. De sector eist hogere lonen, meer zekerheid, betere pensioenen en bescherming tegen de opkomst van kunstmatige intelligentie, dat dreigt in te breken in auteursrechten. Ondanks een volgens de Hollywoodstudio’s „genereus aanbod” kwam het afgelopen week niet tot een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Maandag schreef George R.R. Martin, de auteur van de Game of Thrones-reeks op zijn blog dat de scenaristen van zijn prequel-serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, een spinoff van Game of Thrones het werk neerleggen vanwege de staking. „Niemand wilde dit, maar de producers en de studio’s en de netwerken en de streamers lieten ons geen keuze”, aldus Martin.

Geen latenightshows

Een producer van de populaire dramaserie The Handmaid’s Tale laat tegenover Reuters weten dat de productie van de reeks om dezelfde reden midden in het proces is stopgezet. Ook het laatste seizoen van de Netflix-serie Stranger Things en de Marvel-film Blade werden stilgelegd. Latenightshows zoals Late Show, de Tonight Show en Jimmy Kimmel Live werden sinds afgelopen week al niet meer uitgezonden.

Het is niet de eerste keer dat de filmindustrie te maken krijgt met een collectieve staking. In 2007 legden Hollywood-scenaristen honderd dagen het werk neer. Ook toen was een van de sleutelkwesties de compensatie vanuit productiehuizen voor nieuwe media, zoals de on demand-diensten op het internet. Meerdere producties werden geschrapt, ingekort of uitgesteld. Seizoenen van onder meer Breaking Bad, Family Guy en The Office werden destijds ingekort.

Lees ook: Amerikaanse scenarioschrijvers gaan staken en geven streamingdiensten de schuld