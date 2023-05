Poetin herhaalt zijn obligate, maar niet minder dreigende boodschap

De Russische president Vladimir Poetin was niet alleen aanwezig op het Rode Plein in Moskou, hij oogde ook redelijk ontspannen tijdens de jaarlijkse militaire parade ter ere van de 78ste Dag van de Overwinning op nazi-Duitsland. Ondanks de versoberde ceremonie, vanwege een verhoogde kans op veiligheidsincidenten tijdens Ruslands belangrijkste feestdag, nam Poetin pontificaal op de publiekstribune plaats, waar hij zich liet omringen door oorlogsveteranen en een ieder jaar kleiner gezelschap van buitenlandse bondgenoten.

Hoewel alleen de president van Kirgizië de uitnodiging officieel had aangenomen, waren daarnaast toch ook de leiders van Kazachstan, Tadzjikistan en Oezbkeistan gekomen. De aanwezigheid van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko leidde tot vragen over diens gezondheid. Journalisten merkten op dat hij zijn arm in het verband had, hij werd ondersteund en was afwezig geweest bij het feestelijke ontbijt die ochtend. Ook aanwezig, maar enigszins schoorvoetend vanwege de zeer gespannen verhoudingen met Moskou rond Karabach, was de Armeense premier Nikol Pasjinian. Zijn aartsvijand, de Azerbeidzjaanse president Ilham Alijev, liet verstek gaan.

Maar van ontspanning was in Poetins korte, felle speech op het zonnige plein geen enkele sprake. Op harde toon herhaalde hij alle rituele, inmiddels obligaat klinkende, maar niet minder dreigende boodschappen, waarmee het Kremlin al ruim een jaar lang de invasie van Oekraïne rechtvaardigt: Rusland wordt van buiten aangevallen, het Westen maakt zich schuldig aan „internationaal terrorisme” en stort de wereld in oorlog en verdoemenis. In één moeite door hekelde hij de „walgelijke, criminele ideologie van superioriteit” van de „westerse globalistische elites”, die de wereld volgens Poetin zouden „kwellen” met een cocktail van „conflict en haat, russofobie en agressief nationalisme”. En dat alles om de wereld een „systeem van diefstal, geweld en onderdrukking op te leggen”.

Lees ook: Von der Leyen: Oekraïne verdedigt „alles wat wij Europeanen koesteren”

‘Feestelijke’ oorlogssfeer

Hij zette niet alleen de WOII-veteranen – waarvan de oudste inmiddels 99 jaar oud is – in het zonnetje, maar roemde ook alle Russen die nu in Oekraïne vechten, waaronder de reguliere troepen, de Wagner-huurlingen en alle militaire vrijwilligers. „Er is nu niets belangrijker dan jullie militaire werk. Vandaag hangt de veiligheid van ons land, de toekomst van onze staat en ons volk van jullie af”, zo sprak Poetin hen toe. En zo liet hij net als vorig jaar de Grote Patriottische Oorlog, zoals de Tweede Wereldoorlog in Rusland wordt genoemd, opnieuw moeiteloos samenvloeien met de huidige ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne, waarvan het einddoel iedereen onbekend is.

Dat niet helemaal onbeduidende feit mocht de sfeer niet drukken op het plein. Ook elders in Moskou hing, geholpen door het zonnige voorjaarsweer, een ‘feestelijke’ oorlogssfeer, met militaire demonstraties, ensceneringen van oorlogstaferelen en burgers met het Z-oorlogsteken op hun jas, als steunbetuiging aan de troepen in Oekraïne. Na afloop van parade en toespraak schalde uit honderden soldatenkelen een driewerf ‘hoera’ en kuierde Poetin schijnbaar zorgeloos, maar omringd door arglistig rondspiedende bodyguards het plein af, onderwijl gemoedelijk converserend met de Oezbeekse president Sjavkat Mirzijojev, waarna hij het plein verliet voor een bloemlegging bij het monument voor de Onbekende Soldaat.

Hoewel de militaire parade zonder zichtbare incidenten verliep, waren de feestelijkheden dinsdag flink versoberd. De traditionele militaire luchtshow bleef uit en de parade was kleiner dan voorgaande jaren. Slechts één oude T-34 Sovjettank rolde over het plein, wat op sociale media tot venijnige opmerkingen leidde dat de rest van het sterk verouderde materieel wordt ingezet aan het Oekraïense front.

Lees ook Op de Dag van de Overwinning herdenken Rusland en Oekraïne hetzelfde, én iets anders

Limousine

De soberheid werd ingegeven door zorgen na verschillende, door Moskou aan Oekraïne toegeschreven drone-aanvallen, waaronder eentje vorige week op het Kremlin. Daarbij kwam zaterdag de (mislukte) aanslag in de regio Novgorod op de bekende Russische bestsellerauteur en oorlogspropagandist Zachar Prilepin, die werd opgeëist door de Krimtataarse ‘partizanengroep’ Artesj. In zeker twintig Russische steden werd de viering helemaal afgelast. Bijeenkomsten van het Onsterfelijke Regiment, waarbij Russen met foto’s en verhalen oorlogsveteranen eren, werden alleen online gehouden.

Minder feestelijk was ook de sfeer aan het Oekraïense front, waar Poetin mogelijk hoopte op een overwinning – hoe klein ook – om de feestdag te markeren. Terwijl Defensieminister Sergej Sjoigoe in vol militair ornaat staand op een blinkende zwarte Aurus-limousine de troepen op het Rode Plein inspecteerde, beklaagde Wagner-huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin, ergens aan het Oekraïense front zich in een half uur durende video- en verschillende audio-boodschappen opnieuw over het gebrek aan munitie, waarmee de strijd rond het al maanden zwaar bevochten plaatsje Bachmoet in Russisch voordeel beslecht moet worden.

Eenheden op de vlucht

Vorige week nog had Prigozjins persdienst een video gepubliceerd waarin hij, omringd door dode Russische soldaten, extra munitie eiste. Die werd weliswaar toegezegd, maar daarvan zou slechts 10 procent ook daadwerkelijk zijn geleverd door Defensie, zo liet de huurlingenbaas dinsdag in een met scheldwoorden doorspekte tirade weten. Volgens hem zouden in de afgelopen dagen verschillende Russische eenheden op de vlucht zijn geslagen. „Dit is een oorlog en het moederland moet verdedigd worden. Maar in plaats van te vechten, ontvouwen zich in ons land constant nieuwe intriges. Wij hebben geen ministerie van Defensie, maar een ministerie van Intriges, en dus slaat ons leger op de vlucht.”

Daarnaast beklaagde hij zich over de onbereikbaarheid van de vorig jaar aangestelde bevelhebber Sergej Soerovikin, die voortdurend in vergaderingen zou zitten. Ook stak Prigozjin zijn woede en achterdocht jegens Poetin niet onder stoelen of banken. „De grootvader die denkt dat het goed met hem gaat. Maar wat moet het land doen, wat moeten onze kinderen, kleinkinderen, de toekomst van Rusland doen, en hoe de oorlog te winnen, als bij toeval, neem ik aan, blijkt dat deze grootvader een complete klootzak is?”