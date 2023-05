Pakistaanse oud-premier Imran Khan gearresteerd, partijgenoten spreken van ‘ontvoering’

Imran Khan, oud-premier van Pakistan en hoofd van de grootste oppositiepartij, is dinsdag gearresteerd buiten het hooggerechtshof van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat melden Pakistaanse media. De PTI, de partij van Khan, deelt op Twitter beelden van de oproerpolitie die Khan in een arrestatiewagen duwt.

Kort voor zijn arrestatie schreef Khan zelf op Twitter dat de coalitie van premier Shehbaz Sharif hem wil vastzetten om te voorkomen dat hij campagne voert of protesten organiseert. Partijgenoten spreken van een ontvoering en roepen op tot protest.

In de auto onderweg naar de rechtbank verwees Khan ook naar de mislukte aanslag die in november op hem werd gepleegd. Tijdens een protestmars werd hij in zijn been geschoten. Khan beschuldigt een hoge militair van de aanslag. „Ik zal bewijzen dat hij het was en dat er een hele bende bij hem hoort”, zei hij volgens de Pakistaanse krant Dawn, zonder namen te noemen.

De politie van Islamabad claimt dat de arrestatie te maken heeft met een zaak rondom een universiteit die de oud-premier heeft opgericht, waarvoor stukken land op onwettige manieren van eigenaar zouden zijn gewisseld. Het is een van tientallen rechtszaken die tegen Khan lopen: tegen Al Jazeera zei hij dat 85 zaken tegen hem zijn aangespannen, andere schattingen variëren van 28 tot 126.

‘Sectie 144’ is van kracht in de hoofdstad, een wet die bijeenkomsten van vijf mensen of meer verbiedt. De politie spreekt van „normale omstandigheden”, maar op Twitter verschijnen al beelden van Pakistanen die uit protest de straten op gaan.

