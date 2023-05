Ook uitgekomen in week 19: van ‘Book Club: The Next Chapter’ tot ‘Waves of Burlesque’

Book Club: The Next Chapter Regie: Bill Holderman. Lengte: 108 min.

●●●●●

Nu de leden van het vrouwenleesclubje uit de eerste film de zeventig voorbij zijn, hebben scenaristen beslist originaliteit volledig overboord te gooien. Grappen voelen belegen of heb je tig malen eerder gezien, alleen nu worden ze gespeeld door actrices op leeftijd die bijna iedere scène met een witte wijn, cava of limoncello in de hand staan. Denk aan iemand die per ongeluk in een kerk vloekt doordat ze op speaker staat, een „tall, dark stranger” die opduikt tijdens een vrijgezellentrip in Italië en archaïsch aandoende discussies over wel of niet trouwen.

Historias para no contar Regie: Cesc Gay. Lengte: 100 min.

●●●●●

Vijf goed geacteerde, korte schetsen over uiteenlopende stedelingen die in ongebruikelijke romantische situaties belanden door leugentjes. De mozaïekfilm van ‘de Spaanse Woody Allen’ is bedoeld om „herkenbaar” te zijn en een spiegel voor te houden, maar hoe vaak verstopt iemand echt een potentiële minnaar in de kast? Onderhoudend, maar te vluchtig om confronterend te zijn.

Eismayer Regie: David Wagner. Lengte: 87 min. Hardvochtige sergeant-majoor Eismayer worstelt met zijn eigen seksualiteit als hij de leiding krijgt over een homoseksuele rekruut in het Oostenrijkse leger.

Knights of the Zodiac Regie: Tomasz Baginski. Lengte: 112 min. Actie gebaseerd op populaire Japanse manga en anime. Met Famke Janssen en Sean Bean.

Waves of Burlesque Regie: Colina van Bemmel. Lengte: 27 min.

Korte docu die verkent waarom Burlesque-performers zich zo aangetrokken voelen tot de mix van dans, theater en striptease op een podium.

