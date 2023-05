Nu de coulanceregeling is afgeschaft hebben leerlingen weinig ruimte om te falen. ‘Maar zonder wrijving geen glans’

De leraar zei regelmatig, afgelopen jaar: „Jongens, deze stof hebben jullie al in de vierde gehad!” En dan dacht Carmen (18): nee hoor, toen lag ik in bed. Ze wil maar zeggen, met een brede grijns: „We hebben flink wat meegemaakt. In de derde klas begonnen de onlinelessen, in bed. En in de vierde gingen ze verder.” Carmen zit in de zesde klas, donderdag beginnen haar eindexamens voor het profiel natuur en gezondheid.

Van coulanceregelingen, zoals die de afgelopen drie jaar golden bij de eindexamens, kunnen Carmen en haar vrienden op het Hilversumse H. Roland Holst College geen gebruik maken. „Dat was wel balen, in december, toen we dat hoorden. Wij moeten volledig voldoen aan de exameneisen. We zijn er afgelopen vier maanden gewoon maar met zijn allen tegenaan gegaan.”

De coulance bestond er in het eerste coronajaar (2020) uit dat er helemaal geen eindexamen werd gedaan, in de twee jaren daarna konden eindexamenkandidaten één vak ‘wegstrepen’, kregen ze een extra herkansing én mochten ze hun examen spreiden over twee tijdvakken.

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs , VVD) gaat de eisen voor eindexamenkandidaten niet weer versoepelen, liet hij in december weten. Het is, stelt hij, in het belang van de leerling dat de exameneisen teruggaan naar het niveau van vóór corona. „Dit zorgt ervoor dat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op de samenleving, de arbeidsmarkt en succesvol zijn in hun vervolgopleiding.”

Lesuitval

Afgelopen jaren leidden de coulanceregelingen tot historisch hoge percentages geslaagden: waar normaal 92 procent slaagt op het vmbo (theoretische en gemengde leerweg), 87 procent op de havo en 91 procent op het vwo, slaagde in 2020 98,7 procent van de leerlingen. In 2021 was dit nog ongeveer 95 procent en in 2022 94 procent.

Zowel scholierenorganisatie LAKS als Ouders en Onderwijs vroeg afgelopen maanden opnieuw om coulance, omdat ze bij leerlingen „veel stress” constateren over het eindexamen. Stress die vergroot is, zei LAKS-voorzitter Janouke van Meerveld, door de achterstanden die deze generatie eindexamenkandidaten opliep tijdens de coronalockdowns en waarmee ze nog steeds worstelen. „Vmbo’ers die nu examen doen”, zegt Van Meerveld, „hebben vanaf de eerste klas te maken gehad met lockdowns en lesuitval. Havo en vwo in de tweede, derde en vierde klas. Er wordt verwacht dat ze die achterstand nu wel hebben ingelopen, dat ís niet zo. Ook door de vele lesuitval.”

Internationaal onderzoek dat in januari verscheen, toont dat de achterstanden inderdaad nog niet werden ingelopen. Wereldwijd lopen leerlingen gemiddeld een derde van een leerjaar achter.

„De teleurstelling was groot toen in december bleek dat de coulance zou verdwijnen”, zegt coach Kai Spall op het Roland Holst College, die onder andere deze examenkandidaten begeleidt. „Maar al snel hebben we de knop omgezet: kom, we gáán ervoor. En ze staan er goed voor, hoor. Niet slechter dan vóór corona.”

‘Gezonde spanning’

Anne (17), leerling in Hilversum, relativeert ook de opgave waar zij en haar klasgenoten voor staan: „We hebben zo veel extra moeten doen afgelopen jaar, om alles in te halen, dat we juist zelfvertrouwen hebben gekregen. We hebben dit toch ook doorstaan.” Anne wil psychologie gaan studeren in Leiden. Als ze niet wordt ingeloot – er is een numerus fixus van vijfhonderd studenten – zal ze een jaar vrijwilligerswerk doen in een verpleeghuis of in Afrika. Recent deed ze examentraining in Leiden. Ze was daar een zaterdag en een zondag mee zoet, van 07.00 uur tot 21.00 uur.

Hebben zij, zoals veel generatiegenoten, last van stress en prestatiedruk? Nee, zeggen Freek en Jouke (18). Wel van „gezonde spanning in de toetsperiodes”. „Ik heb nooit huiswerkbegeleiding gehad”, zegt Jouke. Hoe houdt hij zichzelf dan bij de les? „We stimuleren elkaar binnen de vriendengroep. Vergelijken cijfers. Er is wel wat onderlinge concurrentie.”

Freek moest zich, zoals iedereen, concentreren op de leerstof en had zo’n last van de neiging om TikTok-filmpjes te bekijken, dat hij de app heeft verwijderd van zijn telefoon. Nu gebruikt hij alleen nog Snapchat om te communiceren met vrienden.

Ook Olivier (17) heeft weinig last van stress, vertelt hij. Hij wil econometrie gaan studeren en zal nog even „flink aan de bak moeten” voor elk examen. Maar slapeloze nachten of zo? „Nee joh.” Huiswerkbegeleiding heeft hij nooit gehad. „Ik heb alleen een beetje Frans gesproken met de buurvrouw, voor Frans.”

Om het sociale contact tussen leerlingen na corona te reanimeren, zijn Kai Spall en zijn collega’s met zeventig leerlingen naar pretpark Walibi geweest en een nacht naar Maastricht. „Dat was echt leuk voor ze.”

Hidde (18) vindt het nog steeds jammer wanneer hij terugdenkt aan wat hij is misgelopen in het schooljaar 2020-2021: „We zijn van een jaar beroofd. We hebben veel gemist, zo veel gezelligheid. Het was heerlijk om ons laatste jaar, dit jaar, onafgebroken naar school te gaan. We hadden de leraren echt gemist. En elkaar.” Maar echt geleden? Nee oké, dat heeft hij niet.

Bellen voor het eind van de les

Zijn coach Kai Spall ziet meer school-stress bij leerlingen dan vroeger. „Er staat veel druk op ze, vanuit thuis en vanuit het onderwijs. Ze moeten meteen de juiste studie kiezen, want anders moeten ze switchen en verliezen ze rechten. Gelukkig voor deze jaargang gaat de studiebeurs in september weer in. Dat verlicht enigszins de druk.”

Sommige ouders oefenen druk uit, zegt Spall. Leerlingen die blijven zitten in 5 vwo, kunnen alsnog naar de havo om daar meteen eindexamen te doen. „Maar voor sommige ouders is de havo onbespreekbaar.”

Tegelijk kunnen ouders elk cijfer van hun kind achterhalen via de app Somtoday. „Vroeger kon je als leerling een slecht cijfer wel verbergen. Nu niet. Ze zien alles. Soms belt een ouder de leerling al aan het einde van de les op, op school, omdat zij een slecht cijfer in Somtoday hebben zien verschijnen.” Er is, zegt ook coach Sjoerd Nanninga, weinig ruimte om te falen. „Maar zonder wrijving geen glans.”

Sommige leraren op het Roland Holst College proberen het allemaal een beetje in perspectief te plaatsen. „Ik zeg vaak: een zes kan voelen als een tien. We geven leerlingen hier zo veel mogelijk kansen”, zegt Spall. De school heeft ook een vmbo-afdeling die veel havo-vwo’s al hebben afgestoten.

Donderdag zullen de examens, zoals altijd op deze school, worden geopend met een gedicht van Adriaan Roland Holst.

Vandaag hebben Jouke en Freek maar één zorg: bijkomen van de examenstunt en het aansluitende feestje. Ze waren al naar Albufeira geweest, zeggen ze erbij. Na het examen gaan ze naar Split.